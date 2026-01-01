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    Roll soft | Kärcher

    Two cylindrical blue brushes with dense bristles, standing upright on a white background.

    Roll soft

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-623.0

    Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดการติดตั้งกระจกและแฝงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเปลี่ยนเร็วง่ายและติดตั้งบนไดรฟ์อย่างปลอดภัย
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