Rotary cleaner head M63E | Kärcher

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G3/8″
ระบบขับเคลื่อน
ไฟฟ้า
(ชิ้นส่วน)
1 4
(ลิตร/ชั่วโมง)
3000
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที)
19
(มม.)
915
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
24
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 140
(มม.)
65
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 90
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
4.9
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
7.55
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1256
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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