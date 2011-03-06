คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งานทุกประเภท
เมื่อเทียบกับวิธีทำความสะอาดพื้นแบบทั่วไป เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติจะทำงานได้เร็วกว่า คุ้มค่ากว่า และทั่วถึงกว่าเมื่อต้องทำความสะอาดหน้างานหลากหลายประเภทในคราวเดียวกัน เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับช่วยให้คุณประหยัดเวลาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ลดการใช้แรงงานและลดต้นทุน นอกจากเครื่องจะใช้งานง่ายแล้วการบำรุงรักษายังง่ายและต้นทุนต่ำ เครื่องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยแต่ละรุ่นจะเหมาะกับประเภทและขนาดของพื้นที่เพื่อช่วยให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผับหรือร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ในสนามบินหรือโรงผลิต เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติคือคำตอบ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นขนาด 30 หรือ 30,000 ตร.ม. ก็ตาม