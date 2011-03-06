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    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ การลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อธุรกิจของคุณ

    การตัดสินใจลงทุนในเครื่องทำความสะอาดพื้นต้องพิจารณาความคุ้มค่าเป็นหลัก และเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติจากคาร์เชอร์ คือคำตอบที่ใช่ เพราะอะไร? เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติจะช่วยลดทั้งค่าแรงและค่าวัสดุสิ้นเปลือง ในขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภาพความสะอาดให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน

    Man seen cleaning a linoleum floor using a Kärcher scrubber dryer

    คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งานทุกประเภท

    เมื่อเทียบกับวิธีทำความสะอาดพื้นแบบทั่วไป เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติจะทำงานได้เร็วกว่า คุ้มค่ากว่า และทั่วถึงกว่าเมื่อต้องทำความสะอาดหน้างานหลากหลายประเภทในคราวเดียวกัน เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับช่วยให้คุณประหยัดเวลาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ลดการใช้แรงงานและลดต้นทุน นอกจากเครื่องจะใช้งานง่ายแล้วการบำรุงรักษายังง่ายและต้นทุนต่ำ เครื่องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยแต่ละรุ่นจะเหมาะกับประเภทและขนาดของพื้นที่เพื่อช่วยให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผับหรือร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ในสนามบินหรือโรงผลิต เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติคือคำตอบ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นขนาด 30 หรือ 30,000 ตร.ม. ก็ตาม

    เลือกเครื่องขัดพื้นแบบไหนดี?

    เครื่องทำความสะอาดพื้นของคาร์เชอร์มีให้เลือกหลากหลายขนาด พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่มากมายเพื่อรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมทุกความต้องการ นอกจากนี้ เรายังมีอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณทำได้มากกว่าแค่การทำความสะอาดทั่วไป คาร์เชอร์ยังมีโซลูชันทำความสะอาดเฉพาะทางและเครื่องขัดพื้นรุ่นมาตรฐานเพื่อเติมเต็มความต้องการในทุกระดับ ที่นี่คุณจะไม่เพียงพบข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่เท่านั้น แต่คุณยังจะได้พบกับเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติรุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

    Scrubber_dryer_accessories

    อัปเกรดเครื่องขัดพื้นของคุณให้เหนือชั้น

    ดึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติออกมาให้เต็มที่ สำรวจอุปกรณ์เสริมและส่วนต่อขยายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานทำความสะอาด

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

    คุณสมบัติของเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่น B 110 R

    Kärcher ride-on scrubber dryers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทำงานอย่างไร

    รถขัดพื้น หรือ เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติในปัจจุบัน จะมีหัวแปรงแบบลูกกลิ้งหรือแบบจานกลมทำงานในลักษณะเดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะมีทั้งแบบผสมโดยตรงในช่องบรรจุน้ำ หรือในกรณีของระบบการจ่ายอัตโนมัติ ที่จะอยู่บริเวณด้านหน้าหัวแปรง การหมุนและแรงกดแปรงทำงานร่วมกันเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ในส่วนของระบบดูดกลับน้ำสกปรกจะถูกกวาดซับโดยไม้กวาดหุ้มยางเพื่อเก็บลงในถังเก็บน้ำเสีย ในทางกลับกันในกรณีเครื่องขัดพื้นที่ไม่มีระบบดูดกลับอัตโนมัติ ก็จะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์เป็นตัวช่วย

    แต่ไม่ได้หมายความเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติทุกเครื่องจะเหมือนกันหมด

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติก็เหมือนกับรถยนต์ คือฟังชั่นการทำงานคล้ายกัน แต่อาจจะต้องเลือกรุ่นที่จะเหมาะกับแต่ละพื้นที่ของการใช้งาน ด้วยการออกแบบ ขนาด ระบบหัวแปรง และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องให้ตรงกับความต้องการก็ทำได้ง่าย โดยการคำนวณพื้นผิวบวกกับสิ่งกีดขวางบริเวณหน้างาน ไปจนถึงประเภทของพื้นผิวและระดับความสกปรกของพื้น คาร์เชอร์มี เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติที่เหมาะสมให้เลือกมากมาย

    Kärcher BR 30/1 C Bp Pack compact cordless scrubber drier

    เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบไร้สาย (Li-Ion)

    สัมผัสอิสระแห่งการทำความสะอาดแบบไร้สายด้วยนวัตกรรมเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติจากเรา ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือชั้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสายไฟมาขวางกั้น จัดการกับคราบสกปรกฝังลึกได้อย่างง่ายดาย พร้อมเพลิดเพลินกับระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้นและระบบชาร์จไวที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เครื่องขัดพื้นไร้สายของเราถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลสูงสุด ช่วยให้คุณทำความสะอาดพื้นที่ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติเหมาะกับพื้นแบบไหน

    Roller brush head for Kärcher scrubber dryers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติพร้อมหัวแปรงแบบลูกกลิ้งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีที่สกปรกมากโดยการกวาดฝุ่นที่หยาบและสามารถหลุดออกได้ก่อน และด้วยความเร็วของหัวแปรงบวกกับแรงกดสัมผัสที่สูงขึ้นต่อตารางเซนติเมตร เทคโนโลยีลูกกลิ้งที่หมุนสวนทางกันจะกวาดสิ่งสกปรกลงถังทันที โดยไม่จำเป็นต้องกวาดก่อนอีกต่อไป

    Disc brush head for Kärcher scrubber dryers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบหัวขัดแบบจานกลมใช้สำหรับทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษาและขจัดสิ่งสกปรกเล็กน้อย เครื่องทำความสะอาดพื้นชนิดนี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวเรียบที่ต้องการการดูแลเหมาะกับหน้างานที่จำกัดเสียง เช่น ในโรงพยาบาล โรงแรมหรือร้านอาหาร

    Man seen cleaning a linoleum floor using a corded Kärcher scrubber dryer.

    ประเภทแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับ

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติของคาร์เชอร์มีให้เลือกทั้งแบบใช้ไฟหลักทั่วไป ใช้แบตเตอรี่หรือใช้เครื่องยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น แต่ปัจจัยต่อไปนี้ก็มีผลในการเลือกเช่นกัน: เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและพลังงานที่สมเหตุสมผลที่สุด

    ในรุ่นขนาดเล็กและในเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบเดินตามเท่านั้น ที่ใช้เพียงไฟหลัก (แบบมีสาย) ซึ่งมีราคาไม่แพง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ในร่มที่มีขนาดเล็ก และนอกเวลาทำการ

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบใช้แบตเตอรี่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดและป้องกันอันตรายจากการสะดุดล้ม มีให้เลือกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่: คาร์เชอร์มีรุ่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้เลือกมากมาย

    คาร์เชอร์ขอแนะนำเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบเครื่องยนต์รุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์แบบใช้แก๊ส LPG) สำหรับพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่หรือในร่มที่มีพื้นที่โล่งระบายอากาศได้ดี เครื่องทำความสะอาดพื้นแบบเครื่องยนต์ ของคาร์เชอร์มีเฉพาะรุ่นเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับเท่านั้น

    ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในเครื่องขัดพื้น: ทำไมสำคัญสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

    ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเครื่องขัดพื้นควรมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบาย น้ำหนักของเครื่อง และความง่ายในการควบคุมเป็นหลัก โดยปกติแล้วเครื่องขัดพื้นที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดถังบรรจุน้ำไม่เกิน 50 ลิตร สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวโดยไม่จำเป็นต้องมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติช่วย แต่สำหรับเครื่องรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขอแนะนำให้เลือกแบบที่มีระบบขับเคลื่อนในตัว เนื่องจากแรงกายของผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้เป็นเวลานานโดยไม่เกิดความเหนื่อยล้า

    สำหรับเครื่องขัดพื้นรุ่นที่ไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่อน ตัวเครื่องจะอาศัยแรงหมุนของแปรงขัดเพื่อช่วยพยุงและขับเคลื่อนตัวเครื่องไปข้างหน้า ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดภาระและแรงผลักของผู้ใช้งานให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ทำงานได้สะดวก

    ในขณะที่เครื่องขัดพื้นรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนที่สามารถปรับตั้งค่าได้ในการพาตัวเครื่องไปข้างหน้าโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

    Man seen on a Kärcher ride-on scrubber dryer in a canteen
    Man seen cleaning a laminate floor using a Kärcher walk-behind scrubber dryer

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติที่เหมาะกับคุณ

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติของคาร์เชอร์ยังสามารถใช้ได้สำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น การสร้างผลึกหรือการลอกผิวเคลือบ หากติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม นอกเหนือจากการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนสึกหรอทั้งหมดมีพร้อมแล้ว เรายังมีแผ่นรอง ดิสก์และแปรงลูกกลิ้ง ปากดูด ยางปาดน้ำ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับความต้องการในการทำความสะอาดที่แน่นอนของคุณ นอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น Home Base Kit สำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือทำความสะอาดแบบแมนนวลอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงได้รับเครื่องอบผ้าขัดพื้นแบบพิเศษที่ตรงตามความต้องการของคุณ

    น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัติโนมัติ

    ไม่ว่าจะเป็นประเภทพื้นแบบไหน เครื่องขัดพื้น หรือระดับสิ่งสกปรก คาร์เชอร์มีสารทำความสะอาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแค่ประหยัดในการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านสิ่งสกปรกทุกประเภท แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอ่อนโยนพอที่จะตรงตามมาตรฐานล่าสุดในการวิจัยอีกด้วย

    น้ำยาทำความสะอาด
    Kärcher scrubber dryer works up a lather on a linoleum floor
    Man seen using scrubber dryer attachment kit for disinfecting surfaces using a spray.

    ลดจำนวนเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความต้องการด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น

    ชุดอุปกรณ์ยึดติดสำหรับเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติสำหรับการฆ่าเชื้อพื้นผิวโดยใช้สเปรย์ช่วยให้คุณมีระดับการทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดโดยใช้เงินและวัสดุเพียงเล็กน้อย การจ่ายสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมผ่านท่อพ่นหรือหัวฉีดแบบมือสามารถลดจำนวนเชื้อโรคบนพื้น ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ เป็นไปได้ที่จะบรรลุการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบมืออาชีพโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับใช้ในสถานีรถไฟ สนามบิน สำนักงานและอาคารพาณิชย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเกษียณอายุและการดูแล สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ปัจจุบันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น B 150 R และ B 200 R ซึ่งช่วยให้การใช้งานของเครื่องขัดพื้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

    ประสิทธิภาพแห่งอนาคต – กวาดและถูในขั้นตอนเดียว

    เครื่องขัดพื้นและเครื่องกวาดพื้นแบบดูดฝุ่นของเราจะทำความสะอาดพื้นที่จำกัดและพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
    • ทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
    • มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสิ่งสกปรก
    Scrubbers and vacuum sweepers for efficient cleaning.
    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

    มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ยาวนาน และประหยัด – เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับรุ่น B 110 R ทำให้การทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ต สนามบิน และคลังสินค้า ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด

    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    กะทัดรัด คล่องตัว และสะดวกสบาย: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติแบบนั่งขับของเราสามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตรขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย เช่น คลังสินค้า ลานจอดรถ หรือศูนย์การค้า ด้วยตำแหน่งที่นั่งที่สูงช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา และหากต้องใช้งานในพื้นที่แคบ รัศมีการเลี้ยวที่แคบเป็นพิเศษจะช่วยให้ควบคุมเครื่องได้อย่างคล่องตัวจนคุณต้องทึ่ง นอกจากนี้ แผงควบคุมยังถูกออกแบบมาให้เป็นระเบียบและใช้งานง่ายอย่างเป็นธรรมชาติ เพียงแค่คุณก้าวขึ้นไปนั่ง ก็พร้อมเริ่มงานได้ทันที

    Quick and flexible cleaning with compact scrubber dryers.

    รวดเร็ว คล่องตัว ในเวลาไม่นาน

    อุปสรรคและพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุจะไม่มีปัญหาในการทำความสะอาดอีกต่อไป: เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดจะทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ในร้านอาหาร ห้องครัว ร้านค้า และโรงแรมได้ในทันที ความคล่องแคล่วทำให้ขับง่าย แม้แต่ทางแคบก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย รุ่นต่าง ๆ ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่หลากหลาย และนำความเงางามกลับมาที่วัสดุปูพื้นทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีปากดูด พื้นไม่เพียงแค่สะอาด แต่ยังแห้งและเดินต่อได้ทันทีหลังจากนั้น

    โบรชัวร์ (Brochure)

    Scrubber and scrubber dryer brochure

    โบรชัวร์เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ

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    Floor cleaning cleaning expertise brochure

    โบรชัวร์เจาะลึกความเชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดพื้น

    เคล็ดลับการทำความสะอาดพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ

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    B40 C/W, B60, D80W Brochure

    โบรชัวร์ B40 C/W, B60, B80W

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    Li-Ion Scrubber Dryers

    เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ Li-Ion

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