ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Set suction tube stainless steel NW35 55 | Kärcher

    Two silver extension tubes placed parallel on a white background.

    Set suction tube stainless steel NW35 55

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-192.0

    ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 × 0.55 ม.)
    ขอใบเสนอราคา