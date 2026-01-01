Set suction tube stainless steel NW35 55 | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-192.0ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 × 0.55 ม.)
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
551 x 80 x 39
ความยาว (มม.)
550
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
2
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.561
สี
สีเงิน
วัสดุ
สแตนเลส
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.568
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า