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    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/2 Classic Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with open lid, hose, and attachments. Black and yellow design, hexagonal pattern inside lid.

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    SG 4/2 Classic Anniversary Edition

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-303.0

    • หม้อต้ม 0.5 ลิตร ระบบ VapoHydro ออกแบบเป็นกล่องอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย
    • ถังน้ำสะอาดถอดได้ ทำความสะอาดแบบถูกสุขลักษณะโดยไม่ใช้สารเคมี
    • หัวฉีด Power/Point Jet 3 แบบ, Scraper, หัวฉีด Hand Nozzle พร้อมฝาครอบ, แปรงแบน
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