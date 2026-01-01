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    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/2 Classic | Kärcher

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    Kärcher steam cleaner kit with accessories including brushes, nozzles, cloth, and instruction manual on a white background.

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ

    SG 4/2 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-301.0

    • หม้อต้ม 0.5 ลิตร ระบบ VapoHydro ออกแบบเป็นกล่องอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย
    • ถังน้ำสะอาดถอดได้ ทำความสะอาดแบบถูกสุขลักษณะโดยไม่ใช้สารเคมี
    • หัวฉีด Power/Point Jet 2 แบบ, Scraper, หัวฉีด Hand Nozzle พร้อมฝาครอบ, แปรงแบน