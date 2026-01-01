เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ SG 4/2 Classic | Kärcher

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เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-301.0
ความจุหม้อต้ม (ลิตร)
0.5
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
1.5
แรงดันไอน้ำ (บาร์)
4
ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
2250
อุณหภูมิหม้อต้ม (°C)
145
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
5
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
9.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
460 x 298 x 265
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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