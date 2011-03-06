SG 4/4 เป็นเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำขนาดกะทัดรัดและทนทาน ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีเยี่ยม พร้อมผ่านการรับรองด้านการฆ่าเชื้อ¹⁾ ด้วยแรงดันไอน้ำสูงถึง 4 บาร์ สามารถปรับระดับการไหลของไอน้ำได้ต่อเนื่อง และมีฟังก์ชัน VapoHydro ที่ช่วยปรับความอิ่มตัวของไอน้ำได้อย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะกับทุกโจทย์การทำความสะอาด ระบบถังคู่ทำความร้อนเร็วสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลา ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่หยุดพัก ตัวเครื่องมีจอแสดงอุณหภูมิในตัว ทำงานโดยไม่ใช้สารเคมี และใช้งานได้หลากหลาย มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด อาทิ หัวฉีดพื้น 2 แบบ (สำหรับการขจัดคราบฝังแน่นและงานสุขอนามัย) ช่องเก็บอุปกรณ์ในตัว ตะขอเก็บสายไฟ และที่ยึดท่อเพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
ผ่านการฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองและมีประสิทธิภาพสูง
การฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามมาตรฐาน EN 16615 ตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอก ประสิทธิภาพสเปกตรัมฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่อไวรัสที่ห่อหุ้ม PLUS เชื้อโรคทดสอบ: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus
ฆ่าเชื้อไร้สารเคมี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารตกค้าง เพียงทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า มีความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากป้องกันการพัฒนาของเชื้อโรคหลายชนิด ทำความสะอาดพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เติมน้ำในถังน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องด้วยหม้อต้มและถังน้ำที่แยกส่วนจากกัน เนื่องจากมีการต้มน้ำเพียงบางส่วนจากปริมาณน้ำทั้งหมด จึงทำให้ระบบสามารถสร้างไอน้ำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยความจุโดยรวมของถังที่มากกว่า 4 ลิตร เครื่องพ่นไอน้ำ SG 4/4 จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆ
VapoHydro
ฟังก์ชั่น VapoHydro ช่วยให้สามารถปรับระดับไอน้ำให้เหมาะกับงานทำความสะอาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากแรงดันไอน้ำแล้ว การอิ่มตัวของไอน้ำยังสามารถปรับได้อย่างอิสระตั้งแต่ระดับไอน้ำเต็มพลังไปจนถึงน้ำร้อนที่พร้อมใช้งาน ด้วยหัวฉีดน้ำร้อน คราบสกปรกที่ฝังแน่นจะถูกขจัดออกอย่างหมดจดตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
ช่องเก็บของที่ตัวเครื่องช่วยให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลาย ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กพิเศษได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและไม่มีการสูญหาย สามารถจัดเก็บท่อไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องได้ด้วย