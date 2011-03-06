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    Kärcher steam cleaner with grey body, yellow accents, long handle, and brush attachment on white background.

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ

    SG 4/4

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-104.0

    • หม้อต้มขนาด 2 ลิตร ใช้งานต่อเนื่องได้ มีระบบ VapoHydro แข็งแรง ทำน้ำร้อนได้เร็ว
    • ทำความสะอาดแบบถูกสุขลักษณะโดยไม่ใช้สารเคมี ควบคุมแรงดันไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
    • มาพร้อมหัวดูดพื้น 2 แบบ หัวฉีด Hand Nozzle, หัวฉีด Power/Point Jet 3 แบบ ผ้าและแปรง
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    ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 16615 บนพื้นผิว PVC ด้วยเครื่อง SG 4/4 (ใช้หัวฉีดพื้นแบบแปรง แรงดันไอน้ำสูงสุด) ว่าสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Enterococcus hirae และไวรัสกลุ่ม MVA, นอโรไวรัส รวมถึงอะดีโนไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขอนามัยที่เชื่อถือได้โดยไม่ใช้สารเคมี