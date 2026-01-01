เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ SGV 8/5 | Kärcher

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เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-010.0
แรงดันไอน้ำ (บาร์)
8
ผลผลิตความร้อน (วัตต์)
3000
ระยะเวลาทำความร้อน (นาที) (นาที)
7
อุณหภูมิหม้อต้ม (°C)
173
อุณหภูมิน้ำร้อน (°C)
70 - 173
ถังน้ำสะอาด (ลิตร)
5.6
ถังน้ำเสีย (ลิตร)
5
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 50
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
40
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
48.02
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
640 x 495 x 965
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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