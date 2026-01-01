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    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ SGV 8/5 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with a grey and yellow design, featuring a hose and wheels for mobility.

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำพร้อมดูดกลับ

    SGV 8/5

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.092-010.0

    • หม้อต้มน้ำขนาด 3.5 ลิตร, ระบบควบคุมแรงดันไอน้ำ 3 ระดับ, มีเครื่องดูดน้ำในตัว
    • โหมดการทำงาน 7 แบบ: น้ำร้อน/น้ำเย็น/สารเคมี/ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง พร้อมหน้าจอแสดงผล
    • หัวดูด Floor nozzle, หัวฉีด Hand Nozzle, หัวฉีด Point Jet/ หัวฉีด Crevice /หัวฉีด Triangle , แปรงกลม
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    สวิตช์เปิด/ปิด, โหมดน้ำเย็น/ดูดฝุ่น, โหมด eco!efficiency, โหมดไอน้ำ/น้ำร้อน/น้ำเย็น/ดูดฝุ่น, ฟังก์ชันล้างเครื่องด้วยน้ำเย็น, โหมดน้ำยาทำความสะอาด/ดูดฝุ่น, ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองของตัวเครื่อง