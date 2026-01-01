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    Splash guard complete | Kärcher

    Kärcher roller brush attachment with transparent casing and black trim, designed for cleaning surfaces.

    Splash guard complete

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-621.0

    Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบตีนตุ๊กแกสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุน มุมมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน
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