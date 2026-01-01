Splash guard complete | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-621.0Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบตีนตุ๊กแกสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุน มุมมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
40
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.925
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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