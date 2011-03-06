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    ระบบเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง

    เรามีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เครื่องอ่านรหัส PIN หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมหรือไม่มีฟังก์ชันไดรฟ์อิน คาร์เชอร์มีระบบสตาร์ทให้เลือกใช้มากมายสำหรับการล้างรถแบบอัตโนมัติ การทำงานที่ง่ายและใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด

    ภาพรวมของระบบการควบคุมและเริ่มต้นใช้งาน

    ด้วยระบบไดรฟ์อินของคาร์เชอร์ทุกคนได้รับประโยชน์

    ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณยังหมายถึงจำนวนการล้างที่มากขึ้นสำหรับคุณด้วย ระบบสตาร์ทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล้างรถด้วยเครื่องล้างรถแบบอัตโนมัติ Klean!Fit, Klean!Star และ Klean!Star iQ

    Startsysteme Ablauf

    ขั้นตอนและกระบวนการ

    • หลังจากที่ออกรหัส PIN หรือบาร์โค้ดที่ POS แล้ว ลูกค้าของคุณจะเริ่มโปรแกรมการล้างที่เลือกไว้ที่เครื่องในค่าเริ่มต้นระบบไดรฟ์อิน CR 214 หรือเครื่องเริ่มต้นระบบไดรฟ์อิน CR 214 BC
    • ในการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าสามารถป้อนรหัส PIN ด้วยตนเองบนเครื่องเริ่มต้นหรือสแกนบาร์โค้ดก็ได้
    • ด้วยฟังก์ชั่นไดรฟ์อิน ลูกค้าจะนั่งอยู่ในรถระหว่างการล้าง โดยกระบวนการจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากขับรถเข้าไปในพื้นที่ล้าง
    • นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกออกจากรถและเริ่มขั้นตอนการล้างด้วยตนเองได้
    • ด้วยฟังก์ชันการจัดคิวการล้างที่สร้างสรรค์ ลูกค้ารายต่อไปสามารถเปิดใช้งานการล้างบนเครื่องได้ ขณะที่รถคันก่อนหน้ายังคงได้รับการทำความสะอาดในเครื่องล้างรถแบบอัตโนมัติ
    Drive-in System Sicherheit

    ความปลอดภัย

    นอกเหนือจากการใช้งานที่สะดวกและผลการล้างที่สมบูรณ์แบบแล้ว ความปลอดภัยของลูกค้าของคุณก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

    • หลังจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว จะมีสัญญาณภาพและเสียงเพื่อแจ้งว่าการล้างรถแบบอัตโนมัติจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นกระบวนการล้างรถก็จะเริ่มต้นขึ้น
    • ลูกค้าสามารถหยุดการล้างรถได้ตลอดเวลาโดยการบีบแตร

    ประโยชน์ของระบบไดรฟ์อินของคาร์เชอร์

    อัตราการล้างที่สูงขึ้น: ปริมาณรถที่ผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบคิว

    ความสะดวกสบายสูงสุด: ลูกค้าสามารถนั่งอยู่ในรถระหว่างขั้นตอนการล้าง

    ความปลอดภัยสูงสุด: ระบบความปลอดภัยพิเศษก่อนและระหว่างการล้าง

    ความยืดหยุ่นสูง: คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการเสนอเฉพาะฟังก์ชันไดรฟ์อินหรือทั้งสองตัวเลือก เช่น ไดรฟ์อินหรือการสตาร์ทด้วยมือ โดยที่คนขับออกจากรถก่อนเริ่มขั้นตอนการล้าง