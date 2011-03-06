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เรามีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เครื่องอ่านรหัส PIN หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมหรือไม่มีฟังก์ชันไดรฟ์อิน คาร์เชอร์มีระบบสตาร์ทให้เลือกใช้มากมายสำหรับการล้างรถแบบอัตโนมัติ การทำงานที่ง่ายและใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด
ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณยังหมายถึงจำนวนการล้างที่มากขึ้นสำหรับคุณด้วย ระบบสตาร์ทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล้างรถด้วยเครื่องล้างรถแบบอัตโนมัติ Klean!Fit, Klean!Star และ Klean!Star iQ
นอกเหนือจากการใช้งานที่สะดวกและผลการล้างที่สมบูรณ์แบบแล้ว ความปลอดภัยของลูกค้าของคุณก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
อัตราการล้างที่สูงขึ้น: ปริมาณรถที่ผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบคิว
ความสะดวกสบายสูงสุด: ลูกค้าสามารถนั่งอยู่ในรถระหว่างขั้นตอนการล้าง
ความปลอดภัยสูงสุด: ระบบความปลอดภัยพิเศษก่อนและระหว่างการล้าง
ความยืดหยุ่นสูง: คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการเสนอเฉพาะฟังก์ชันไดรฟ์อินหรือทั้งสองตัวเลือก เช่น ไดรฟ์อินหรือการสตาร์ทด้วยมือ โดยที่คนขับออกจากรถก่อนเริ่มขั้นตอนการล้าง