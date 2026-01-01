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    Suction brush DN32 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    Suction brush DN32

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.903-887.0

    แปรงดูดหมุนได้ (พลาสติก DN 32) พร้อมขนแปรง PA 70x45 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น BV และ T เท่านั้น
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