Suction brush DN32 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.903-887.0แปรงดูดหมุนได้ (พลาสติก DN 32) พร้อมขนแปรง PA 70x45 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น BV และ T เท่านั้น
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
115 x 70 x 43
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(มม.)
70
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.05
สี
สีดำ
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
32
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.053
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า