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    Suction brush DN35 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    Suction brush DN35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.903-862.0

    Suction brush DN35 หัวดูดขนแปรงแบบหมุนได้ได้ (DN 35) พร้อมขนแปรงธรรมชาติ (ขนวัว) ขนาดขน 70x45 Mm. เฉพาะเครื่องดูดฝุ่น CV และ NT
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