ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Suction tube chromed NW35 - 505mm | Kärcher

    Silver cylindrical metal tube, angled diagonally on a white background.

    Suction tube chromed NW35 - 505mm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.902-074.0

    ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 ความยาว 0.5 เมตร
    ขอใบเสนอราคา