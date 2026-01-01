Suction tube DN35 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.900-514.0ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
505 x 39 x 39
ความยาว (มม.)
505
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.268
สี
สีเงิน
วัสดุ
เหล็ก, ชุบโครเมียม
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.273
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า