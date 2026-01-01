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    Suction tube DN35 | Kärcher

    Chrome extension tube with black end cap, designed for Kärcher vacuum cleaners, placed on a white background.

    Suction tube DN35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.900-514.0

    ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด
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