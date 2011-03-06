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    ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการล้างรถ

    การขับขี่ที่สะอาดไม่เพียงแต่มอบความรู้สึกที่ดี แต่ยังทำให้คุณสบายใจได้อย่างเต็มที่ เพราะในธุรกิจล้างรถนั้นมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าแค่ผลลัพธ์ของความสะอาด คือการใช้งานระบบต่าง ๆ ของเราอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและลูกค้า โดยมีเป้าหมายหลักคือ "การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด" ไม่ว่าจะเป็นน้ำ พลังงาน หรือน้ำยาทำความสะอาด

    Sustainability in the professional vehicle wash sector with Kärcher wash systems

    ลดการใช้ทรัพยากร โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

    ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ระบบล้างรถระดับมืออาชีพของเรามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก นั่นคือ "น้ำ" ในฐานะผู้นำด้านการผลิตระบบทำความสะอาดระดับมืออาชีพ คาร์เชอร์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้และบทบาทของเราที่มีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ เรามุ่งมั่นสร้างวงจรทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในระบบของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อเลือกใช้ระบบของคาร์เชอร์ คุณจึงมั่นใจได้ในสิ่งเหล่านี้:

    • ระบบบำบัดน้ำที่ยอดเยี่ยม
    • การใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่น้อยที่สุด: สามารถประหยัดน้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98% (ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบที่ใช้งาน)
    • การใช้พลังงานและน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    และคุณยังคงมั่นใจได้ใน ผลลัพธ์ความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ตามมาตรฐานของคาร์เชอร์ เพื่อรถที่สะอาดหมดจดและความสบายใจอย่างแท้จริง

    Kärcher CW 1 car wash system

    เพราะตัวเลขคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

    เครื่องล้างรถอัตโนมัติ: ความยั่งยืนที่เริ่มต้นได้เพียงปลายนิ้ว

    ฟังก์ชันประหยัดน้ำในตัว เมื่อใช้งานร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ WRB Bio จะช่วยให้คุณประหยัดน้ำสะอาดได้เฉลี่ยถึง 120 ลิตรต่อการล้างรถหนึ่งคัน โดยในกระบวนการล้างทั้งหมดจะใช้เพียงน้ำรีไซเคิลที่ผ่านการบำบัดแล้วเท่านั้น และจะใช้น้ำสะอาดเฉพาะในขั้นตอนการล้างน้ำสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดเงางาม

    Wheel cleaning in the Kärcher gantry car wash
    Kärcher commercial vehicle washes for HGVs and buses

    การล้างรถเชิงพาณิชย์: ยิ่งคันใหญ่ ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้น

    ฟังก์ชันประหยัดน้ำในตัว ช่วยให้คุณประหยัดน้ำสะอาดได้มหาศาล:

    • ประหยัดน้ำได้ประมาณ 400 ลิตร ต่อการล้างรถบรรทุก (HGV) 1 คัน
    • ประหยัดน้ำได้ประมาณ 300 ลิตร ต่อการล้างรถบัส 1 คัน

    ระบบล้างรถบริการตนเอง: จ่ายน้ำยาแม่นยำ เพื่อการประหยัดที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยีการจ่ายน้ำยาที่ล้ำสมัย ระบบของเราสามารถกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดการใช้น้ำให้เหลือน้อยที่สุด ความพิเศษคือ ปั๊มแต่ละตัวจะมีระบบจ่ายน้ำยาเป็นของตัวเอง ซึ่งจากประสบการณ์หลายทศวรรษ ทำให้เราพัฒนาหนึ่งในระบบจ่ายน้ำยาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในตลาดปัจจุบัน โหมดประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกโปรแกรมสามารถเลือกใช้งานด้วยน้ำเย็นแทนได้ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก สำหรับสถานีที่มี 4 ช่องล้าง สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 55% โดยลูกค้าแต่ละรายสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะประหยัดพลังงานในระดับใดขณะล้างรถ ปั๊มน้ำของคาร์เชอร์ไม่เพียงแค่ทรงพลังและเชื่อถือได้ แต่ยัง ประหยัดพลังงานมากกว่าปั๊มทั่วไปในท้องตลาดถึง 60% นวัตกรรม Dry Foam การเลือกใช้ระบบโฟมแห้งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำและเคมีภัณฑ์ได้ถึง 90% และช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกถึง 75%

    Kärcher's dosing system can precisely dose the ideal quantity of detergent to minimise water consumption

    ระบบบำบัดน้ำเสีย: พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่คำโฆษณา

    ระบบหมุนเวียนน้ำ WRB Bio จากพันธมิตรของเราอย่าง aquadetox มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการทำความสะอาดและบำบัดน้ำโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ระบบนี้จะเปลี่ยนน้ำเสียที่สกปรกให้กลายเป็นน้ำหมุนเวียนที่ใสสะอาดและไร้กลิ่น เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการล้างรถอีกครั้ง โดยใช้เทคโนโลยี BioCubes ที่มีจุลินทรีย์ในการบำบัด WRB Bio ผลิตน้ำรีไซเคิลที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดน้ำสะอาดได้สูงสุดถึง 98% และประหยัดน้ำดื่มได้สูงสุดถึง 100% ด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการที่สูงและความสามารถในการย่อยสลายของแบคทีเรีย ทำให้น้ำเกือบทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดและสร้างความคุ้มค่าสูงสุด โดยระบบบำบัดน้ำนี้จะช่วยส่งเสริม

    • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
    • การดำเนินงานที่ประหยัดต้นทุน
    • อัตราส่วนต้นทุนต่อผลกำไรที่ยอดเยี่ยม
    • การลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อกำไรที่เพิ่มขึ้น
    • การติดตั้งที่ง่ายดาย: สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องขุดเจาะหรือทำฐาน

    Kärcher Clean Park Eco: ถึงเวลาเปลี่ยนวิธีคิดเพื่ออนาคต

    ขอแนะนำ Kärcher Clean Park ระบบล้างรถที่พึ่งพาตนเองได้แบบครบวงจร (Self-sufficient) ระบบที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นี้สามารถผลิตพลังงานใช้เองและขับเคลื่อนวงจรน้ำที่ยั่งยืนได้ 100% ครบถ้วนทุกหยด โดยโครงการต้นแบบแห่งแรกได้สำเร็จลุล่วงแล้วที่ Kärcher Clean Park เมืองเดทเทินเฮาเซิน (Dettenhausen) ประเทศเยอรมนี ซึ่งระบบนี้มาพร้อมคุณสมบัติโดดเด่นดังนี้:

    • ระบบน้ำที่พึ่งพาตนเองได้พร้อมฟังก์ชันความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutral)
    • ระบบโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic) ในตัว
    • พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar thermal)
    • ระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพ: ที่รวมการนำน้ำฝนมาใช้งาน ช่วยประหยัดน้ำดื่มได้สูงสุดถึง 100%
    Kärcher Clean Park Eco
    Kärcher detergents for real sustainability

    น้ำยาทำความสะอาด: ความยั่งยืนที่แท้จริงเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกเริ่ม

    การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดสูตรเข้มข้นพิเศษในกลุ่ม Klear!Line คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของระบบล้างรถ และเป็นก้าวสำคัญสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน น้ำยาของเราผลิตขึ้นเองภายในโรงงานของคาร์เชอร์ เพื่อมอบคุณภาพและพลังการทำความสะอาดสูงสุด โดยคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งในท้องถิ่นและผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ความสะอาดที่ยอดเยี่ยม แต่ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด เพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อดีของผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้นพิเศษของเรา:

    • ลดการปนเปื้อนในวงจรน้ำ เมื่อมีการกำหนดปริมาณการใช้อย่างถูกต้อง
    • ลดความถี่ในการสั่งซื้อ ด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงกว่าน้ำยาทั่วไป
    • ลดรอบการขนส่ง
    • ลดภาระในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
    • สะดวกต่อการจัดการ บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด

    เหนือกว่าด้วยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลก สำหรับลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูงสุด เราขอนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ VehiclePro eco!perform ที่ได้รับการรับรองจาก Nordic Swan ซึ่งเป็นฉลากเขียวที่มีชื่อเสียงจากสแกนดิเนเวีย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 200 ประเภท และเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนที่แท้จริง โดยตราประหยัดนี้จะมอบให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวดเท่านั้น ทั้งในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ประสิทธิภาพการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัตถุดิบ

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