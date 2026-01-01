ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    System maintenance cleaning agents 110 A | Kärcher

    Yellow Kärcher PressurePro Professional RM 110 container with black cap and label detailing product information.

    System maintenance cleaning agents 110 A

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-971.0

    น้ำยาดูแลระบบเพื่อคงประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมการป้องกันคราบตะกรันสำหรับส่วนประกอบทางน้ำทั้งหมดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อน สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้างปานกลางถึงน้ำกระด้างมาก
    ขอใบเสนอราคา