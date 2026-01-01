System maintenance cleaning agents 110 A | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-971.0น้ำยาดูแลระบบเพื่อคงประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมการป้องกันคราบตะกรันสำหรับส่วนประกอบทางน้ำทั้งหมดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อน สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้างปานกลางถึงน้ำกระด้างมาก
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
6
ค่า pH
9
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.017
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.16
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
242 x 233 x 208
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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