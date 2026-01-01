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    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 10/1 Corded | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black hose, and yellow accents on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

    T 10/1 Corded

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-300.0

    เสียงเงียบเป็นพิเศษ ทนทาน และยั่งยืน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 10/1 ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%¹⁾ มอบประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
    ¹⁾
    ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ยกเว้นอุปกรณ์เสริม