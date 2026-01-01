เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 10/1 Corded | Kärcher

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เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-300.0เสียงเงียบเป็นพิเศษ ทนทาน และยั่งยืน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 10/1 ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%¹⁾ มอบประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
185 / 18
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
585
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
10
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
52
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
6.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
9.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
430 x 255 x 370
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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