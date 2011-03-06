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    Kärcher HEPA vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

    T 11/1 Classic HEPA *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-199.0

    T 11/1 Classic HEPA *EU ถูกสุขอนามัยเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของ Karcher สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดสูง แผ่นกรอง HEPA 14 น้ำหนักเบา และอัตราส่วนราคาประหยัด: ต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
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