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เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-199.0T 11/1 Classic HEPA *EU ถูกสุขอนามัยเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของ Karcher สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดสูง แผ่นกรอง HEPA 14 น้ำหนักเบา และอัตราส่วนราคาประหยัด: ต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
235 / 23.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
850
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
11
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
61
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.29
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.271
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
385 x 285 x 385
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน