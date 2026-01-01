เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary | Kärcher

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เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-214.0ยั่งยืน แข็งแกร่ง และทนทาน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition สีดำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 60%¹⁾ และยังคงให้พลังดูดที่น่าประทับใจ
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
235 / 23.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
850
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
11
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
61
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
3.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.596
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
385 x 285 x 385
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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