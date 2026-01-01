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    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary | Kärcher

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    Kärcher vacuum cleaner with long hose and nozzle, alongside a stack of vacuum bags.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

    T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-214.0

    ยั่งยืน แข็งแกร่ง และทนทาน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition สีดำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 60%¹⁾ และยังคงให้พลังดูดที่น่าประทับใจ
    ¹⁾
    ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ยกเว้นอุปกรณ์เสริม