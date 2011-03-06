Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.355-135.0Kärcher T 12/1 Eco! Efficiency ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับทำความสะอาดตามโรงแรมและร้านอาหารสำนักงานร้านค้าโรงพยาบาลและครัวเรือน มีสวิตช์แบบ step-on
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
185 / 18.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
46
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
500
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
12
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
60
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
6.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
410 x 315 x 340
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน