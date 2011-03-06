ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and metal tube, featuring a grey and yellow design on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

    T 12/1 eco!efficiency

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.355-135.0

    Kärcher T 12/1 Eco! Efficiency ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับทำความสะอาดตามโรงแรมและร้านอาหารสำนักงานร้านค้าโรงพยาบาลและครัวเรือน มีสวิตช์แบบ step-on
    ขอใบเสนอราคา