เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 จาก Kärcher ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 45% ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดระดับเฟิร์สคลาส ความยั่งยืน ความทนทาน และอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่โดดเด่น แม้จะมีพลังดูดสูง แต่รุ่น T 15/1 ทำงานที่ระดับเสียงเพียง 52 dB(A) ซึ่งทำให้มันทำงานได้เงียบมาก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในช่วงเวลากลางวันและในพื้นที่ที่ไวต่อเสียง ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด มีที่จับแบบพับได้สะดวกเพื่อการเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์ ถังเก็บฝุ่นมีความจุ 15 ลิตร ความทนทานและความแข็งแรงของเครื่องสามารถเห็นได้จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น โครงสร้างตัวเครื่อง, ถังเก็บฝุ่น, กันชน และล้อขนาดใหญ่ หัวดูดแคบที่รวมอยู่ในชุดสามารถเก็บในที่เก็บอุปกรณ์บนตัวเครื่องทำให้สะดวกต่อการหยิบใช้ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้อีกด้วย
ยั่งยืนและทนทาน: ใช้วัสดุรีไซเคิล 45%
การผลิต: ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการปล่อย CO₂
เงียบสุดๆ: การทำงานเงียบแทบจะไร้เพียง 52 dB(A)
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในเวลากลางวัน ลดมลพิษทางเสียงแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเครียดหรือความเสียหายจากการได้ยินเสียง
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่าย
การเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์:สามารถขนย้ายใกล้ตัวได้ ที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์ ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้อย่างชาญฉลาด: เก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย
สายไฟแบบเสียบปลั๊ก
เปลี่ยนสายไฟหลักได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแม้จะไม่มีความรู้มาก่อน สามารถดำเนินกระบวนการทำความสะอาดต่อไปได้อย่างราบรื่น หลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุนการบริการ
โรลม้วนเก็บสายไฟด้วยมือ
สามารถจัดเก็บสายไฟได้ในเวลาไม่นาน ประหยัดเวลา: จัดเก็บสายไฟได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที สายไฟไม่พันกันและม้วนเก็บได้ตลอด
น้ำหนักเบา
เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้ใช้มือเดียว สะดวกต่อการพกพาข้ามขั้นบันได
แนวคิดการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ปุ่มเปิด/ปิดขนาดใหญ่ การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเท้าหรือมือ ตำแหน่งตั้งเครื่องที่สะดวกสำหรับการเก็บที่เป็นระเบียบ
สามารถสั่งซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้
สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่ต้องการสุขอนามัย ระดับการกรองสูงถึง: 99.995%
ตัวกรองหลักแบบตะกร้า
ทนทาน แข็งแรง และยั่งยืน ผลิตจากผ้า fleece. ซักด้วยมือได้ที่อุณหภูมิ 30 °C และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
หัวดูดแคบสามารถเก็บได้สะดวกในตัวเครื่อง การเก็บที่ประหยัดพื้นที่และพร้อมใช้งานเสมอ การขนย้ายเครื่องและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสะดวก