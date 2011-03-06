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    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey and black design with yellow accents.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

    T 8/1 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-160.0

    เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic มีน้ำหนักเบาและทนทาน พร้อมถุงเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ผสานคุณสมบัติการใช้งานง่ายและพลังดูดที่สูงกว่า เมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพที่ได้