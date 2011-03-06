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เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.527-160.0เครื่องดูดฝุ่น รุ่น T 8/1 Classic มีน้ำหนักเบาและทนทาน พร้อมถุงเก็บฝุ่นขนาด 8 ลิตร ผสานคุณสมบัติการใช้งานง่ายและพลังดูดที่สูงกว่า เมื่อเทียบราคากับประสิทธิภาพที่ได้
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
285 / 28.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
47
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
1600
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
8
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
69
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
355 x 310 x 350
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน