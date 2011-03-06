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    การทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์

    "คาร์เชอร์" คือชื่อที่ทำให้ทุกคนนึกถึงระบบที่ทรงประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในเรื่องการทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ในฐานะผู้นำตลาดระบบทำความสะอาดสำหรับมืออาชีพ เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบโดยใช้ส่วนประกอบที่สามารถแยกออกเป็นโมดูลได้ ระบบที่มีคุณภาพสูงของเราเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มทุน และประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์อันยาวนานของเรานั่นเอง นับตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและวางแผนไปจนถึงการก่อสร้าง การส่งมอบงาน และการบำรุงรักษาระบบ เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราเสมอ เรานำเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยและบริการที่ครบวงจร

    การทำความสะอาดถังบรรจุภัณฑ์ | คาร์เชอร์

    ระบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์

    ระบบทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพวางใจได้นั้นมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่ง/บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเคมี การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้มีความต้องการหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพของการทำความสะอาดที่สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรฐานด้านคุณภาพอันเข้มงวดต่าง ๆ อาทิ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ SQAS (Safety and Quality Assessment System) แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือรับรองเรื่องคุณภาพที่บังคับใช้ร่วมกันในประเทศต่าง ๆ ด้วย เช่น ECD (European Cleaning Document) เนื่องจากมีสารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 ชนิด การดำเนินการเรื่องนี้จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานหลายปี ระบบทำความสะอาดของคาร์เชอร์ทุกระบบได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ทำความสะอาดสารที่มีที่ความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของระบบดังกล่าว การดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำความสะอาดภายในแท็งก์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด (ATEX) รวมทั้งมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศเสียและการบำบัดน้ำเสีย โซลูชั่นระบบแบบโมดูลของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในระบบทำความสะอาดอันหลากหลายโดยที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ระบบแบบโมดูลนี้จะช่วยให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขนาดระบบได้ตามต้องการ

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    การใช้งาน | คาร์เชอร์

    การใช้งาน

    ตั้งแต่การทำความสะอาดภายในแท็งก์ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกไปจนถึงการทำความสะอาดด้วยโพลีซิลิคอน คาร์เชอร์มีระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเกือบทุกรูปแบบ

    การทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์ | คาร์เชอร์

    ส่วนประกอบ

    การใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูงเป็นความสามารถหลักที่จำเป็นในการทำความสะอาดภายในแท็งก์

    ข้อมูลอ้างอิง TSC | คาร์เชอร์

    ข้อมูลอ้างอิงระบบ

    ในหน้านี้ คุณจะได้พบกับการเลือกใช้ระบบต่างๆ ของเราซึ่งจนถึงขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 250 ระบบที่ได้มีการวางแผนและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

    กลุ่มเป้าหมาย – โซลูชั่นที่ใช่เสมอ

    บริการขนส่งสินค้าเป็นบริการที่ใช้กันทั่วโลกในเกือบทุกแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้าและวัสดุต่าง ๆ ในปริมาณที่มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นของเหลว วัสดุที่มีลักษณะข้นเหนียวกึ่งของแข็ง แป้ง หรือวัสดุที่เป็นของแข็ง ซึ่งบรรจุอยู่ในแท็งก์ ถังบรรจุภัณฑ์ ถังบรรจุของเหลว และในบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อนำไปเก็บรักษา ขนย้ายถ่ายเท หรือขนส่ง คาร์เชอร์มีระบบทำความสะอาดแบบต่าง ๆ สำหรับบริษัททุกขนาดที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกด้านและสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

    ธุรกิจและอุตสาหกรรมเคมี | คาร์เชอร์

    ธุรกิจและอุตสาหกรรมเคมี

    ยา/เภสัชภัณฑ์ สีสำหรับทาและย้อม โลหะ ไม้ น้ำมันแร่ พลาสติก กาว/สารยึดติด วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต

    การขนส่งและบริการโลจิสติกส์ | คาร์เชอร์

    การขนส่งและบริการโลจิสติกส์

    ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทผู้ให้บริการโกดังสินค้าและการส่งมอบสินค้า การขนส่งสินค้าไซโล การขนส่งสินค้าทั่วไปและวัสดุปริมาณมากที่รอการบรรจุ คอนกรีต ซีเมนต์ ยางมะตอย ตลอดจนขยะและของเสียต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งสินค้าพิเศษด้วย

    อุตสาหกรรมอาหาร | คาร์เชอร์

    อุตสาหกรรมอาหาร

    ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนมและเหล้าเบียร์ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ กลูโคสและแป้ง ช็อกโกแลต น้ำตาล โปรตีนและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและอาหารสัตว์

    การปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ | คาร์เชอร์

    การปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ

    • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว (เช่น อาหาร น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์เคมี)
    • วัสดุปริมาณมากที่รอการบรรจุ
    • ก๊าซต่าง ๆ
    การปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ | คาร์เชอร์

    การปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ

    • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว (เช่น อาหาร น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์เคมี)
    • วัสดุปริมาณมากที่รอการบรรจุ
    • ก๊าซต่าง ๆ
    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด | คาร์เชอร์

    ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

    • น้ำ สารละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ (อัลคาไลน์, กรด)
    • น้ำที่ผ่านกระบวนการออสโมซิส
    • สารละลายอัลคาไลน์, กรด, ตัวทำละลาย

    ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบแบบโมดูลไปจนถึงระบบที่พร้อมสรรพ

    ระบบทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์เป็นโซลูชั่นระบบแบบใช้อุปกรณ์แยกส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของการปนเปื้อนและความถี่ในการทำความสะอาดแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินความต้องการที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ระบบที่ได้รับการวางแผนไว้เป็นอย่างดี ผลงานด้านวิศวกรรมที่ผลิตในเยอรมนี

    บริการลูกค้าสัมพันธ์ | คาร์เชอร์

    แนวคิดใหม่, การวางแผน, เริ่มเปิดดำเนินการ

    ความต้องการต่าง ๆ ที่คาร์เชอร์ได้รับมอบภารกิจให้ตอบสนองนั้นมีความหลากหลายพอ ๆ กับลูกค้าที่เราเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้ เราอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราตั้งแต่ขั้นตอนกำหนดแนวคิด วางแผน และก่อสร้าง ไปจนถึงการเริ่มเปิดใช้งานระบบ และการปฏิบัติงานของระบบในระยะยาว

    โครงการต่าง ๆ จำนวนมากที่เราได้ดำเนินการจนสำเร็จในภาคส่วนธุรกิจการทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้กับเรา และถือเป็นข้อดีของการมี "คาร์เชอร์" ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ บริษัทต่างๆ ทั่วโลกและในแวดวงอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมากล้วนได้รับประโยชน์จากแนวคิดผลิตภัณฑ์นี้

    ได้มาตรฐาน พร้อมสรรพ และมีประสิทธิภาพ | คาร์เชอร์

    ได้มาตรฐาน พร้อมสรรพ และมีประสิทธิภาพ

    ลูกค้าของเราส่วนใหญ่นิยมเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีทุกอย่างครบถ้วนในตัว หรือที่เรียกว่าระบบพร้อมสรรพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบการซึ่งได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากระบบอันทันสมัยที่ผ่านการทดลองและทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น การป้องกันการระเบิดตามมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด ATEX 94/9 หรือระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศเสียซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษของรัฐบาลกลาง (Federal Control of Pollution Act)

    คาร์เชอร์มีระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ระบบทำน้ำร้อน ระบบเป่าแห้ง ระบบป้องกันการตกจากที่สูง ระบบบำบัดอากาศเสียและน้ำเสีย

    เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านการลดต้นทุนทางพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งมีกระบวนการทำงานที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดจนผ่านการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางใจได้ น้ำยาทำความสะอาดของคาร์เชอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการทำความสะอาดภายในบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะให้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่า และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    "Plug & Play" – แนวคิดที่ชาญฉลาดสำหรับบรรจุภัณฑ์

    แนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์เป็นผลิตภัณฑ์แบบพร้อมสรรพที่ผ่านการทดทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของแนวคิดนี้คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เอาไว้อย่างครบครัน ทำให้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสถานที่โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์น้อยที่สุดและเคลื่อนย้ายได้สะดวกที่สุดครอบคลุมทั่วโลก พร้อมใช้งานได้ในทันทีเมื่อมีการติดตั้งถังบรรจุภัณฑ์ ระบบทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์เป็นระบบที่สามารถปรับขยายได้ด้วยการติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการโดยใช้หลักการ "Plug & Play" (เสียบแล้วใช้ได้เลย)

    ถังบรรจุภัณฑ์ TSC | คาร์เชอร์

    ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

    แนวคิดบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์ได้ผ่านการทดลองและทดสอบมาเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงจุดต่อไฟฟ้าและท่อที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดายที่ผนังของบรรจุภัณฑ์

    ส่วนประกอบตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นพรีเมียม

    ส่วนประกอบของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อนชนิดติดตั้งกับที่สำหรับการทำความสะอาดภายในและภายนอกแท็งก์ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วมาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมมากมายหลายแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

    ข้อดีของแนวคิด TSC:

    • ติดตั้งอุปกรณ์น้อยลง
    • มีการวางแผนสูงและมั่นคงเรื่องต้นทุน
    • ประโยชน์ใช้งานหลากหลายและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
    • ดีไซน์แบบโมดูลพร้อมส่วนประกอบที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว
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