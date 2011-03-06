ระบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์
ระบบทำความสะอาดภายในแท็งก์และถังบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพวางใจได้นั้นมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนส่ง/บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเคมี การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้มีความต้องการหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพของการทำความสะอาดที่สูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรฐานด้านคุณภาพอันเข้มงวดต่าง ๆ อาทิ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ SQAS (Safety and Quality Assessment System) แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือรับรองเรื่องคุณภาพที่บังคับใช้ร่วมกันในประเทศต่าง ๆ ด้วย เช่น ECD (European Cleaning Document) เนื่องจากมีสารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 ชนิด การดำเนินการเรื่องนี้จึงเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานหลายปี ระบบทำความสะอาดของคาร์เชอร์ทุกระบบได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ทำความสะอาดสารที่มีที่ความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของระบบดังกล่าว การดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำความสะอาดภายในแท็งก์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด (ATEX) รวมทั้งมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศเสียและการบำบัดน้ำเสีย โซลูชั่นระบบแบบโมดูลของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในระบบทำความสะอาดอันหลากหลายโดยที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ระบบแบบโมดูลนี้จะช่วยให้สามารถทำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขนาดระบบได้ตามต้องการ