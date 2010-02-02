Telescope lance carbon 10 m | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-612.0Telescopic lance TL 10 C ก้านยืดไสลด์คาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเอื้อมถึง 10 M.และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง ใช้มัลติฟังก์ชั่นสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ความยาวของท่อแบบยืดได้ (ม.)
2.2 - 10
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
Elements
7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
9.3
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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