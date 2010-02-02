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    Telescope lance carbon 10 m | Kärcher

    Telescopic pole with multiple adjustable sections and yellow clips, designed for cleaning equipment attachment.

    Telescope lance carbon 10 m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-612.0

    Telescopic lance TL 10 C ก้านยืดไสลด์คาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเอื้อมถึง 10 M.และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง ใช้มัลติฟังก์ชั่นสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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