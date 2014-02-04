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    Telescope lance carbon 14 m | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with multiple adjustable sections and yellow clips, set against a white background.

    Telescope lance carbon 14 m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-613.0

    Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแกร่งสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M.ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว
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