Telescope lance carbon 14 m | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-613.0Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแกร่งสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M.ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว
ความยาวของท่อแบบยืดได้ (ม.)
2.4 - 14
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
Elements
10
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
10.15
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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