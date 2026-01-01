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    Telescope lance glass fibre 7 m | Kärcher

    Telescopic pole with yellow adjustment clips, designed for extending reach, isolated on a white background.

    Telescope lance glass fibre 7 m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-609.0

    Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอื้อมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริงเพื่อการดึงและยืดออกอย่างง่ายดาย
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