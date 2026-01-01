Telescope lance glass fibre 7 m | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-609.0Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอื้อมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริงเพื่อการดึงและยืดออกอย่างง่ายดาย
ความยาวของท่อแบบยืดได้ (ม.)
2 - 7
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 60
วัสดุ
ไฟเบอร์กลาส Fibreglass
Elements
5
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.1
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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