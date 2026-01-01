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    Telescope lance hybrid 7 m | Kärcher

    Telescopic pole with yellow adjustment clips, designed for extending reach, isolated on a white background.

    Telescope lance hybrid 7 m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-610.0

    Telescopic lance TL 7 H มัลติฟังก์ชั่นไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน - กลาสที่แข็งและน้ำหนักเบา ด้วยการยึดแบบยืดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.
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