Telescope lance hybrid 7 m | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-610.0Telescopic lance TL 7 H มัลติฟังก์ชั่นไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน - กลาสที่แข็งและน้ำหนักเบา ด้วยการยึดแบบยืดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.
ความยาวของท่อแบบยืดได้ (ม.)
2 - 7
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
Elements
5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
4.632
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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