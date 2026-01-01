Telescopic lance 2 x 200 cm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 3.345-085.0Kärcher Telescopic ด้ามจับยาวแบบยืดหดได้ ความยาว 2 × 200 ซม. ใช้สำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยจากพื้นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้บันได
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์ (กก)
0.86
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
4000 x 21 x 21
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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