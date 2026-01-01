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    Telescopic lance 2 x 200 cm | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips, isolated on a white background.

    Telescopic lance 2 x 200 cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 3.345-085.0

    Kärcher Telescopic ด้ามจับยาวแบบยืดหดได้ ความยาว 2 × 200 ซม. ใช้สำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยจากพื้นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้บันได
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