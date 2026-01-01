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    Transmission brush complete | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning nozzle with yellow wheels and metal body, featuring multiple jets and a long rod.

    Transmission brush complete

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.762-584.0

    Transmission brush complete ไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแกนสำหรับการทำความสะอาดหน้าอาคารหรือการติดตั้งประสิทธิภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ
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