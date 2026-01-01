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    Washer holder Astro 35cm | Kärcher

    Grey Kärcher window vac with honeycomb design, isolated on a white background.

    Washer holder Astro 35cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-058.0

    • น้ำหนักเบา
    • ขนาด 35 ซม., รองรับระบบ LAMPO
    • ผ้า 100% PP
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