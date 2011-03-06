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ขาดไม่ได้สำหรับทุกงานความสะอาด: เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจากคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสิ่งสกปรกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแห้ง ความชื้น หรือแม้แต่ของเหลว ก็ไม่ใช่ปัญหา! ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่เปี่ยมประสิทธิภาพของเรา คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ในเครื่องเดียว แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกใช้งานเป็นเครื่องดูดน้ำโดยเฉพาะ หรือใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งเพียงอย่างเดียวก็ได้
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมทั้งสำหรับการใช้งาน ทั้งทางการค้าและอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียก หรือแม้กระทั่งของเหลวในคราวเดียว เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ จะขาดไม่ได้ในการขจัดทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่หลากหลายในพื้นที่ก่อสร้างหรือในโรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือฝุ่นละเอียดในปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้เหนือกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งทั่วไป เพราะไม่ต้องกังวลและคัดแยกฝุ่นผงก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง สายไฟ ฯลฯ ยังตอบสนองความต้องการใช้งานประจำวันในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
เราตั้งใจค้นคว้าเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง ที่ประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์อันยาวนาน – ในพื้นที่ก่อสร้างและในโรงงาน มีฝุ่นสะสมจำนวนมาก เศษขี้เลื่อย เศษปูนและเศษวัสดุบนพื้นและในเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ออกแบบให้เหมาะกับงานที่ท้าทายเหล่านี้ และด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดไส้กรอง ระบบ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถดูดฝุ่นที่ละเอียดและมีขนาดเล็กจำนวนมากไม่ต้องใช้ถุงฝุ่น ทำให้สามารถดูดและจัดเก็บได้เต็มถังบรรจุ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าถุงฝุ่นด้วย แรงดูดจะรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะหยุดทำงาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม Ap ของคาร์เชอร์ออกแบบมาพร้อมกับการทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับฝุ่นขนาดเล็กถึงปานกลาง และยังสามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างหมดจดในเครื่องเดียว
ของเหลวปริมาณมากจะกำจัดออกได้ยากหากไม่มีตัวช่วย จะเช็ดจะถูก็ยิ่งทำให้คราบเลอะเทอะและกระจาย ยิ่งไปกว่านั้นความชื้นอาจทำให้พื้นเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล ความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดดูดฝุ่นทั่วไป หรือช่วยดูดของเหลวที่หกกระจายบนพื้น เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างทุกรุ่นของ คาร์เชอร์สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าคราบสกปรกจะเปียกหรือจะแห้งอีกต่อไป เครื่องดูดฝุ่นระดับมาตรฐานเยอรมัน ต้องคาร์เชอร์เท่านั้น
เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยหรือเครื่องดูดฝุ่นกันระเบิดของคาร์เชอร์ออกแบบมาเพื่อจัดการกับฝุ่นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละเอียด สารก่อมะเร็ง หรือแร่ใยหิน ด้วยไส้กรองทรงจีบแบนมาตรฐาน Class H และระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เครื่องนี้สามารถดักจับและเก็บอนุภาคอันตรายได้อย่างมิดชิด พร้อมรักษาแรงดูดให้คงที่ตลอดการใช้งาน การออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาร์เชอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน
เพื่อรับมือกับงานที่ท้าทายของผู้ใช้ในหน้างานหรือพื้นที่ก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งหรือเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมตามประเภทของสิ่งสกปรก
มีความแตกต่างระหว่างการปนเปื้อนของฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งองค์ประกอบเฉพาะของสิ่งสกปรกมีบทบาทสำคัญ เป็นสิ่งสกปรกที่มีเนื้อหยาบหรือเป็นฝุ่นละเอียดหรือไม่? สิ่งปนเปื้อนมีความหนืดต่ำหรือสูงหรือไม่? มีเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์ที่เหมาะกับสิ่งสกปรกในทุกสถานะ ตั้งแต่ฝุ่นแข็ง โลหะไปจนถึงของเหลว
ของเหลวจะถูกดูดผ่านสายดูดเข้าสู่ถังเก็บด้วยแรงสูญญากาศที่สร้างขึ้นจากชุดพัดลมดูดอากาศระบบบายพาสภายในตัวเครื่อง และเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลเข้าสู่ใบพัดพัดลมในกรณีที่น้ำเต็มถังเกินขนาด เครื่องจะได้รับการติดตั้งระบบลูกลอยกลไกเพื่อขัดขวางกระแสลม โดยลูกลอยจะเข้าไปอุดปิดช่องดูดอากาศ หรือในบางรุ่นจะมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสั่งปิดเครื่องทันที
เมื่อปริมาณของเหลวในถังเก็บเพิ่มสูงขึ้น ระบบจะดันลูกลอยให้ลอยตัวขึ้นจนไปปิดกั้นช่องดูดอากาศ เพื่อป้องกันน้ำล้นถังซึ่งอาจส่งผลให้พัดลมดูดอากาศเกิดน้ำท่วมและได้รับความเสียหายได้
เมื่อระดับของเหลวในถังขึ้นมาสัมผัสกับข้อต่อตัวนำไฟฟ้า เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นถังและปกป้องระบบภายใน
ระบบจะสร้างแรงดูดภายในถังเก็บด้วยพัดลมดูดอากาศระบบบายพาสเพื่อดูดฝุ่นผ่านสายดูดเข้าสู่ตัวถัง จากนั้นฝุ่นจะถูกแยกออกหรือกรองผ่านตัวกรองแบบแบน (Flat filter) หรือตัวกรองแบบตลับ (Cartridge filter) อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้งานไปสักระยะ ฝุ่นจะเริ่มอุดตันในตัวกรองทำให้แรงดูดลดลง เพื่อป้องกันปัญหานี้ คาร์เชอร์จึงมีรุ่นที่มาพร้อมกับระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยระบบจะสร้างกระแสลมย้อนกลับจากด้านที่สะอาดผ่านตัวกรองเพื่อขจัดฝุ่นออกในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบช่องต่อสายดูดบนตัวถังที่ชาญฉลาด ทำให้เกิดการหมุนวนของลมแบบไซโคลนส่งผลให้ฝุ่นที่มีน้ำหนักมากและเศษขยะชิ้นใหญ่ตกตะกอนลงสู่ก้นถังโดยตรง
เมื่อต้องดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรองฝุ่น จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสูญเสียแรงดูด เครื่องดูดฝุ่นหลายรุ่นของคาร์เชอร์จึงติดตั้งระบบทำความสะอาดตัวกรองในตัว เพื่อมอบคุณความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน
อเนกประสงค์และคล่องตัว
ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Ap filter cleaning) ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำความสะอาดตัวกรองได้ด้วยตนเอง เพียงกดปุ่มทำความสะอาด 3 ครั้งติดต่อกันในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ควรปิดช่องต่อสายดูดไว้เพื่อให้เกิดแรงดูดสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพในการขจัดฝุ่นออกจากตัวกรองที่ดีที่สุด
เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวกรองด้วยแรงดันลม
สำหรับเครื่องดูดฝุ่นในกลุ่ม Dust Class L ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติสามารถปรับตั้งค่าช่วงเวลาการทำงานได้ 2 ระดับ คือ ระดับ MIN (ตำแหน่งที่ 3): ระบบจะทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที, ระดับ MAX (ตำแหน่งที่ 2): ระบบจะทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติทุก 15 วินาที และ การปิดระบบ (ตำแหน่งที่ 1): ควรปิดฟังก์ชัน Tact เมื่อใช้งานดูดของเหลวหรือเมื่อมีการใช้ถุงกรองฝุ่น
เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติอัจฉริยะ
ระบบจะเลือกช่วงเวลาในการทำความสะอาดตัวกรองที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ ด้วยระบบตรวจวัดแรงดันส่วนต่างแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจะวิเคราะห์และเลือกเองว่าควรทำความสะอาดตัวกรองในทุก 7, 15 หรือ 60 วินาที หรือหยุดการทำความสะอาดไว้ชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝุ่นหน้างานและคงประสิทธิภาพการกรองไว้สูงสุดตลอดเวลา
คาร์เชอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เราจึงได้พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นที่รองรับทั้งการดูดสิ่งสกปรกแบบเปียก แห้ง และฝุ่นละออง โดยมาพร้อมตัวเลือกการดูดฝุ่นจากต้นกำเนิดโดยตรง และเราได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งรุ่นล่าสุดในกลุ่ม Tact Class M และ H
ด้วยฟังก์ชันที่ล้ำสมัยอย่างระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเซนเซอร์ (Tact) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์สามารถตรวจจับได้ว่าเมื่อใดที่ตัวกรองแบบแบน (Flat pleated filter) เริ่มอุดตัน จากนั้นระบบจะสลับทิศทางการไหลของอากาศในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อเป่าลมย้อนกลับไปทำความสะอาดตัวกรอง ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่แรงดูดไม่ตกและไม่มีการหยุดชะงัก ระบบที่ปฏิวัติวงการนี้ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นในปริมาณมหาศาลได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยไม่ต้องหยุดมาเคาะตัวกรองเอง และยังมีระดับเสียงที่เงียบลงอย่างมากในกรณีที่มีฝุ่นปริมาณน้อย
ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Tact จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งฝุ่นทั่วไปและฝุ่นที่เป็นอันตราย ตัวกรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างเหลือเชื่อ โดยสามารถรองรับการดูดฝุ่นละเอียดได้มากถึง 180 กิโลกรัม (สำหรับฝุ่นแร่ประเภท A) ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรองใหม่ ช่วยให้คุณทำงานได้ยาวนานขึ้น แรงดูดคงที่ และได้รับการปกป้องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างดีที่สุด
ฝุ่นเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนในอากาศและอนุภาคของแข็งที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพอาจแตกต่างกันอีกด้วย ฝุ่นถูกจัดประเภท ได้แก่ Class L, M หรือ H โดยตัวแปรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตราย เช่น ไฟเบอร์ แร่ใยหินและแร่ธาตุที่เป็นอันตรายและระวังเป็นพิเศษ (เมื่อ < 5 µm) สามารถซึมลึกเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ดังนั้นการระบุฝุ่นแต่ละประเภทที่แน่นอนจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมได้เมื่อประเมินอันตรายแล้ว
เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง Class L สำหรับการดูดขี้เลื่อยเนื้ออ่อน ผงชอล์ค และปูนปลาสเตอร์ ฝุ่นในระดับ Class L แสดงถึงความอันตรายปานกลาง ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษในการกำจัดทิ้ง
ยกระดับประสิทธิภาพสำหรับฝุ่นคลาส M เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกิดจากวัสดุต่อไปนี้: ไม้เนื้อแข็ง, วัสดุแผ่นประเภทต่าง ๆ, เศษผงสี, เซรามิก, คอนกรีต และอิฐ
M class คือระดับมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ภายในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
เครื่องดูดฝุ่น Class H เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมากทั้งที่ปลอดภัยและเป็นอันตราย/ก่อมะเร็งสูง เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน ตะกั่ว ถ่านหิน นิกเกิล โคบอลต์ ทองแดง แคดเมียม และรา
ประเภทของฝุ่น
อัตราการซึมผ่าน
เหมาะสำหรับ
ใช้สำหรับ
L
≤ 1.0%
M
< 0.1%
H
< 0.005%
Special requirement: Asbestos*
< 0.005%
Explosive types of dust (ATEX zone 22)
Like dust class L, M or H with special requirements
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรอง
การแสดงสีที่แท้จริงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไส้กรองของคาร์เชอร์ แสดงรหัสสีเพื่อระบุการใช้งาน สีน้ำตาลหมายถึงผงขี้เลื่อยและเส้นใย สีแดงหมายถึง HEPA สีดำหมายถึงการใช้ดูดฝุ่นอันตรายหรืโลหะ สีฟ้าหมายถึงการใช้งานทั่วไป และสีเขียวหมายถึงฝุ่นแห้งและความคุ้มค่าสูง
ไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่น Kärcher Tact แบบมอเตอร์เดี่ยว ทรงตลับแปดตลับที่เคลือบด้วย PTFE ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับกรองฝุ่นขี้เลื่อยและไฟเบอร์ทุกประเภท ได้รับการรับรองฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
Dust class: M + L
ไส้กรอง H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขั้นตอนเดียวและมีจำหน่ายเฉพาะที่คาร์เชอร์ ได้รับการรับรองฝุ่นระดับ H
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.995% (HEPA)
Dust class: H
คาร์เชอร์ มีไส้กรองที่ดีที่สุดเพมาะกับฝุ่นจำนวนมาก เช่น งานขัดคอนกรีตหรืองานโทนเนอร์: ไส้กรอง PTFE ของคาร์เชอร์ สามารถใช้ได้กับ NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
Dust class: M + L
ไส้กรอง PES นี้ (เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ของคาร์เชอร์) เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเปียกและแห้ง ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
Dust class: M + L
ไส้กรองกระดาษนี้สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น คุ้มราคา ใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
Dust class: M + L
ฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นเมื่อทำงานในภาคการก่อสร้าง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม ประเภทของฝุ่นอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการหายใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ของคาร์เชอร์ให้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยควบคุมฝุ่นในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและผู้อื่น
ฝุ่นในงานก่อสร้าง เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในภาคส่วนการก่อสร้าง ฝุ่นเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่สิ่งที่น่ารำคาญ เพราะหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม ฝุ่นเหล่านี้สามารถทำร้ายระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของคุณอย่างร้ายแรง การสูดดมฝุ่นบางประเภทติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคปอดที่อันตรายถึงชีวิต หรือแม้กระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้
โดยปกติเราอาจคุ้นเคยกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่หมุนเวียนอยู่ในบรรยากาศทุกวัน เช่น เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ เส้นใยสิ่งทอ หรือแม้แต่ละอองจากอุกกาบาตที่เผาไหม้ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องเผชิญกับประเภทของฝุ่นที่มีอันตรายสูงกว่านั้นมาก
ฝุ่นที่เกิดจากการตัด การตะไบ การขัด หรือวิธีการใดก็ตามที่ทำให้วัสดุแตกตัวออก สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่:
ฝุ่นที่เกิดจากคอนกรีต, อิฐ, กระเบื้อง, มอร์ตาร์ และหินทราย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ผลึกซิลิกาที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้")
ฝุ่นที่เกิดจากไม้เนื้ออ่อน, ไม้เนื้อแข็ง และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปต่าง ๆ เช่น แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) และไม้อัด (Ply)
Plaster (e.g. in plasterboard), limestone, marble and dolomite
ฝุ่นที่เกิดจากยิปซั่ม (เช่น แผ่นยิปซั่มบอร์ด), หินปูน, หินอ่อน และหินโดโลไมต์
ปอดของมนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมหาศาล และฝุ่นปริมาณมากเหล่านี้เองที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวด จนทำให้โรคปอดเรื้อรังพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ 3 ในสถิติอาการเจ็บป่วยทั่วโลก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นสูงถึงหลายพันล้านยูโร คำถามคือ สุขภาพของคุณมีค่ามากแค่ไหน?
ฝุ่นซิลิกาและแร่ใยหิน เป็นกลุ่มที่มีความอันตรายสูงเป็นพิเศษ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ฝุ่นพิษหรือฝุ่นก่อมะเร็ง ฝุ่นจากตะกั่ว แคดเมียม วานาเดียม หรือแมงกานีส ไม่เพียงแต่ทำลายปอดของคุณเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับและม้าม ฝุ่นประเภทนี้มักเกิดจากการเชื่อมโลหะหรืองานอุตสาหกรรมหนัก
ฝุ่นไม้ เช่น ฝุ่นจากไม้โอ๊คหรือไม้บีช หากสูดดมติดต่อกันในระยะยาวอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งโพรงจมูก
ฝุ่นที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีต้นกำเนิดจากพืชหรือสัตว์ มักพบในงานทำความสะอาดอาคารที่มีการปนเปื้อน เช่น มูลนก รวมถึงสปอร์ของเชื้อราและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง
ฝุ่นที่ก่อให้เกิดพังผืดในปอด ทำให้เกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นในปอด และค่อย ๆ เปลี่ยนโครงสร้างเนื้อเยื่อปอดของคุณเมื่อได้รับฝุ่นบ่อยครั้งเป็นเวลานาน โรคปอดฝุ่นทราย ที่เกิดจากควอตซ์และแร่ใยหิน ถือเป็นหนึ่งในโรคจากการทำงานที่พบบ่อยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ฝุ่นที่ไม่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรก นั้นไม่สามารถทำอันตรายต่อใครได้ เรามีหลากหลายวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และในกรณีที่เราไม่สามารถหยุดการเกิดฝุ่นได้ เราก็ยังสามารถใช้วิธีการทำให้ฝุ่นเกาะตัวกัน การใช้เครื่องดูดฝุ่นกำจัดทิ้ง หรือการป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าสู่ปอดด้วยการสวมชุดป้องกันและหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน