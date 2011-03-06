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    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    ขาดไม่ได้สำหรับทุกงานความสะอาด: เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งจากคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสิ่งสกปรกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแห้ง ความชื้น หรือแม้แต่ของเหลว ก็ไม่ใช่ปัญหา! ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งที่เปี่ยมประสิทธิภาพของเรา คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ในเครื่องเดียว แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกใช้งานเป็นเครื่องดูดน้ำโดยเฉพาะ หรือใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งเพียงอย่างเดียวก็ได้

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งรุ่นไหนที่ใช่สำหรับคุณ?

    Person cleans monument using Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม

    • เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น NT Tact พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบริหารเวลา และต้นทุนแรงงานได้ดีกว่า ระบบไส้กรองทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ แม้ฝุ่นละเอียดจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็จัดการได้
    • เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น Ap มีช่วยดูดสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้ง ชื้น หรือของเหลว เช่น สำหรับงานทำความสะอาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
    • ความทนทานเมื่อต้องใช้งานต่อเนื่องยาวนาน เครื่องระดับมาตรฐานจุดประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้ในการดูดของเหลว ในการทำความสะอาดอาคาร รวมไปถึงในโรงแรมและร้านอาหาร อีกด้วย
    • เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ ที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด เช่น เครื่องดูดฝุ่นที่ต้อง built-in แบบปั้มดูด เพื่อกำจัดฝุ่นในตัวสำหรับหน่วยดับเพลิงและบริษัทก่อสร้าง รวมถึงการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำในธุรกิจเบเกอรี่
    • เครื่องดูดฝุ่นเพื่อความปลอดภัยในระดับสูงสุด ใช้วัสดุป้องกันการเกิดประกายไฟ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ แม้ต้องสัมผัสกับฝุ่นในคลาส M หรือฝุ่น hazardous class H เพื่อสุขภาพของผู้ใช้และทุกคนในพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงเครื่องดูดฝุ่น NT ที่ป้องกันการระเบิดสำหรับ hazard class zone 22
    Graphic of wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม คืออะไร

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมทั้งสำหรับการใช้งาน ทั้งทางการค้าและอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียก หรือแม้กระทั่งของเหลวในคราวเดียว เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ จะขาดไม่ได้ในการขจัดทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่หลากหลายในพื้นที่ก่อสร้างหรือในโรงงาน

    ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือฝุ่นละเอียดในปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้เหนือกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งทั่วไป เพราะไม่ต้องกังวลและคัดแยกฝุ่นผงก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง สายไฟ ฯลฯ ยังตอบสนองความต้องการใช้งานประจำวันในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งพร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรอง

    เราตั้งใจค้นคว้าเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง ที่ประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์อันยาวนาน – ในพื้นที่ก่อสร้างและในโรงงาน มีฝุ่นสะสมจำนวนมาก เศษขี้เลื่อย เศษปูนและเศษวัสดุบนพื้นและในเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ออกแบบให้เหมาะกับงานที่ท้าทายเหล่านี้ และด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดไส้กรอง ระบบ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถดูดฝุ่นที่ละเอียดและมีขนาดเล็กจำนวนมากไม่ต้องใช้ถุงฝุ่น ทำให้สามารถดูดและจัดเก็บได้เต็มถังบรรจุ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าถุงฝุ่นด้วย แรงดูดจะรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะหยุดทำงาน

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม Ap ของคาร์เชอร์ออกแบบมาพร้อมกับการทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับฝุ่นขนาดเล็กถึงปานกลาง และยังสามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างหมดจดในเครื่องเดียว

    Person uses Kärcher fine dust vacuum cleaner with filter cleaning on construction site
    Person uses Kärcher wet vacuum cleaner on tiled floor in car dealership

    เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง

    ของเหลวปริมาณมากจะกำจัดออกได้ยากหากไม่มีตัวช่วย จะเช็ดจะถูก็ยิ่งทำให้คราบเลอะเทอะและกระจาย ยิ่งไปกว่านั้นความชื้นอาจทำให้พื้นเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล ความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดดูดฝุ่นทั่วไป หรือช่วยดูดของเหลวที่หกกระจายบนพื้น เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างทุกรุ่นของ คาร์เชอร์สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าคราบสกปรกจะเปียกหรือจะแห้งอีกต่อไป เครื่องดูดฝุ่นระดับมาตรฐานเยอรมัน ต้องคาร์เชอร์เท่านั้น

    เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย: ดูดสารเคมีได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยหรือเครื่องดูดฝุ่นกันระเบิดของคาร์เชอร์ออกแบบมาเพื่อจัดการกับฝุ่นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละเอียด สารก่อมะเร็ง หรือแร่ใยหิน ด้วยไส้กรองทรงจีบแบนมาตรฐาน Class H และระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เครื่องนี้สามารถดักจับและเก็บอนุภาคอันตรายได้อย่างมิดชิด พร้อมรักษาแรงดูดให้คงที่ตลอดการใช้งาน การออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาร์เชอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน

    Person uses Kärcher safety vacuum cleaner in paint shop
    Graphic of wet and dry vacuum cleaners

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับมืออาชีพทำงานอย่างไร

    เพื่อรับมือกับงานที่ท้าทายของผู้ใช้ในหน้างานหรือพื้นที่ก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งหรือเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมตามประเภทของสิ่งสกปรก

    มีความแตกต่างระหว่างการปนเปื้อนของฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งองค์ประกอบเฉพาะของสิ่งสกปรกมีบทบาทสำคัญ เป็นสิ่งสกปรกที่มีเนื้อหยาบหรือเป็นฝุ่นละเอียดหรือไม่? สิ่งปนเปื้อนมีความหนืดต่ำหรือสูงหรือไม่? มีเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์ที่เหมาะกับสิ่งสกปรกในทุกสถานะ ตั้งแต่ฝุ่นแข็ง โลหะไปจนถึงของเหลว

    หลักการทำงานสำหรับการดูดสิ่งสกปรกแบบเปียก

    ของเหลวจะถูกดูดผ่านสายดูดเข้าสู่ถังเก็บด้วยแรงสูญญากาศที่สร้างขึ้นจากชุดพัดลมดูดอากาศระบบบายพาสภายในตัวเครื่อง และเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลเข้าสู่ใบพัดพัดลมในกรณีที่น้ำเต็มถังเกินขนาด เครื่องจะได้รับการติดตั้งระบบลูกลอยกลไกเพื่อขัดขวางกระแสลม โดยลูกลอยจะเข้าไปอุดปิดช่องดูดอากาศ หรือในบางรุ่นจะมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสั่งปิดเครื่องทันที

    Mechanical float systems for wet dirt

    ระบบลูกลอยแบบกลไก

    เมื่อปริมาณของเหลวในถังเก็บเพิ่มสูงขึ้น ระบบจะดันลูกลอยให้ลอยตัวขึ้นจนไปปิดกั้นช่องดูดอากาศ เพื่อป้องกันน้ำล้นถังซึ่งอาจส่งผลให้พัดลมดูดอากาศเกิดน้ำท่วมและได้รับความเสียหายได้

    Detailed view of electronic float systems

    ระบบลูกลอยแบบอิเล็กทรอนิกส์

    เมื่อระดับของเหลวในถังขึ้นมาสัมผัสกับข้อต่อตัวนำไฟฟ้า เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นถังและปกป้องระบบภายใน

    หลักการทำงานสำหรับการดูดฝุ่นแห้ง

    ระบบจะสร้างแรงดูดภายในถังเก็บด้วยพัดลมดูดอากาศระบบบายพาสเพื่อดูดฝุ่นผ่านสายดูดเข้าสู่ตัวถัง จากนั้นฝุ่นจะถูกแยกออกหรือกรองผ่านตัวกรองแบบแบน (Flat filter) หรือตัวกรองแบบตลับ (Cartridge filter) อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้งานไปสักระยะ ฝุ่นจะเริ่มอุดตันในตัวกรองทำให้แรงดูดลดลง เพื่อป้องกันปัญหานี้ คาร์เชอร์จึงมีรุ่นที่มาพร้อมกับระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยระบบจะสร้างกระแสลมย้อนกลับจากด้านที่สะอาดผ่านตัวกรองเพื่อขจัดฝุ่นออกในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบช่องต่อสายดูดบนตัวถังที่ชาญฉลาด ทำให้เกิดการหมุนวนของลมแบบไซโคลนส่งผลให้ฝุ่นที่มีน้ำหนักมากและเศษขยะชิ้นใหญ่ตกตะกอนลงสู่ก้นถังโดยตรง

    การทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างไร?

    เมื่อต้องดูดฝุ่นโดยไม่ใช้ถุงกรองฝุ่น จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสูญเสียแรงดูด เครื่องดูดฝุ่นหลายรุ่นของคาร์เชอร์จึงติดตั้งระบบทำความสะอาดตัวกรองในตัว เพื่อมอบคุณความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน

    ข้อดีของการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

    • แรงดูดทรงพลังสม่ำเสมอ
    • ไม่จำเป็นต้องถอดตัวกรองออกมาทำความสะอาด
    • ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
    • ไม่ต้องสูดดมฝุ่นละอองขณะทำความสะอาดตัวกรอง
    • ลดแรงกระแทก (เช่น การเคาะหรือสะบัด) ทำให้ตัวกรองใช้งานได้นานขึ้น
    • ประหยัดเวลา
    • ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี
    • ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย
    • ใช้ความจุของถังเก็บได้เต็มประสิทธิภาพ (เมื่อเทียบกับการใส่ถุงกรอง)
    • ไม่ต้องนำขยะในถังไปเททิ้งบ่อยเท่าเดิม
    All-purpose close-up

    AP

    อเนกประสงค์และคล่องตัว

    ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Ap filter cleaning) ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำความสะอาดตัวกรองได้ด้วยตนเอง เพียงกดปุ่มทำความสะอาด 3 ครั้งติดต่อกันในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ควรปิดช่องต่อสายดูดไว้เพื่อให้เกิดแรงดูดสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพในการขจัดฝุ่นออกจากตัวกรองที่ดีที่สุด

    Close-up of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

    Tact สำหรับกลุ่มฝุ่น L Class

    เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวกรองด้วยแรงดันลม

    สำหรับเครื่องดูดฝุ่นในกลุ่ม Dust Class L ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติสามารถปรับตั้งค่าช่วงเวลาการทำงานได้ 2 ระดับ คือ ระดับ MIN (ตำแหน่งที่ 3): ระบบจะทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติทุก 60 วินาที, ระดับ MAX (ตำแหน่งที่ 2): ระบบจะทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติทุก 15 วินาที และ การปิดระบบ (ตำแหน่งที่ 1): ควรปิดฟังก์ชัน Tact เมื่อใช้งานดูดของเหลวหรือเมื่อมีการใช้ถุงกรองฝุ่น

    Still of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

    Tact สำหรับกลุ่มฝุ่น M Class และ H Class

    เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติอัจฉริยะ

    ระบบจะเลือกช่วงเวลาในการทำความสะอาดตัวกรองที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ ด้วยระบบตรวจวัดแรงดันส่วนต่างแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจะวิเคราะห์และเลือกเองว่าควรทำความสะอาดตัวกรองในทุก 7, 15 หรือ 60 วินาที หรือหยุดการทำความสะอาดไว้ชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝุ่นหน้างานและคงประสิทธิภาพการกรองไว้สูงสุดตลอดเวลา

    Schematic representation of Kärcher triggered air cleaning technology

    ความปลอดภัยคือหัวใจของระบบ Tact

    คาร์เชอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เราจึงได้พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นที่รองรับทั้งการดูดสิ่งสกปรกแบบเปียก แห้ง และฝุ่นละออง โดยมาพร้อมตัวเลือกการดูดฝุ่นจากต้นกำเนิดโดยตรง และเราได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งรุ่นล่าสุดในกลุ่ม Tact Class M และ H

    "Tact" คืออะไร? คำตอบคือเทคโนโลยีทำความสะอาดตัวกรองด้วยแรงดันลม

    ด้วยฟังก์ชันที่ล้ำสมัยอย่างระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเซนเซอร์ (Tact) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์สามารถตรวจจับได้ว่าเมื่อใดที่ตัวกรองแบบแบน (Flat pleated filter) เริ่มอุดตัน จากนั้นระบบจะสลับทิศทางการไหลของอากาศในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อเป่าลมย้อนกลับไปทำความสะอาดตัวกรอง ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่แรงดูดไม่ตกและไม่มีการหยุดชะงัก ระบบที่ปฏิวัติวงการนี้ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นในปริมาณมหาศาลได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยไม่ต้องหยุดมาเคาะตัวกรองเอง และยังมีระดับเสียงที่เงียบลงอย่างมากในกรณีที่มีฝุ่นปริมาณน้อย

    ด้วยระบบทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Tact จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งฝุ่นทั่วไปและฝุ่นที่เป็นอันตราย ตัวกรองมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างเหลือเชื่อ โดยสามารถรองรับการดูดฝุ่นละเอียดได้มากถึง 180 กิโลกรัม (สำหรับฝุ่นแร่ประเภท A) ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรองใหม่ ช่วยให้คุณทำงานได้ยาวนานขึ้น แรงดูดคงที่ และได้รับการปกป้องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างดีที่สุด

    Overview of machine features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    ภาพรวมคุณสมบัติเด่นของตัวเครื่อง

    1. สวิตช์ควบคุมส่วนกลางแบบหมุน ปรับตั้งค่าและควบคุมระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ
    2. จุดเชื่อมต่อสายดูดบริเวณส่วนหัวเครื่อง ช่วยเพิ่มพื้นที่ความจุภายในถัง และเทขยะทิ้งง่ายกว่าเดิม
    3. ตัวถังทนทานกันชน และมือจับที่ออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
    4. แท่นวางและจุดยึดกล่องเครื่องมือ
    5. ระบบจัดเก็บสายดูดและสายไฟที่ยืดหยุ่น สามารถจัดเก็บสายดูดและสายไฟได้อย่างปลอดภัย
    6. ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมด้านข้าง สำหรับเก็บหัวดูดซอก และปลอกต่อเครื่องมือป้องกันการหล่นหาย
    7. ล้อโลหะขนาดใหญ่และแข็งแรง เคลื่อนที่สะดวก แม้ต้องใช้งานในพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง
    Overview of accessories features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

    ภาพรวมคุณสมบัติเด่นของอุปกรณ์เสริม

    1. ปลอกต่อเครื่องมือพร้อมวาล์วปรับแรงลม: มาพร้อมข้อต่อยางที่ออกแบบมาใช้ร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ
    2. หัวดูดพื้นหน้ากว้างพร้อมแถบเปลี่ยนเร็ว เพื่อให้เหมาะกับทั้งงานดูดน้ำและงานดูดฝุ่นแห้ง
    3. ด้ามงอออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่จับผลิตจากวัสดุที่นุ่มนวล ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
    4. ระบบคลิปล็อกที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น การสลับจากด้ามงอไปเป็นปลอกต่อเครื่องมือไฟฟ้า
    5. จุดเชื่อมต่อแบบเขี้ยวล็อกกันสิ่งสกปรก ช่วยให้การถอดสายดูดออกจากตัวเครื่องทำได้ง่าย

    เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม: ประเภทฝุ่น

    Class L, M และ H หมายถึงอะไร

    ฝุ่นเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนในอากาศและอนุภาคของแข็งที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพอาจแตกต่างกันอีกด้วย ฝุ่นถูกจัดประเภท ได้แก่ Class L, M หรือ H โดยตัวแปรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตราย เช่น ไฟเบอร์ แร่ใยหินและแร่ธาตุที่เป็นอันตรายและระวังเป็นพิเศษ (เมื่อ < 5 µm) สามารถซึมลึกเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ดังนั้นการระบุฝุ่นแต่ละประเภทที่แน่นอนจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมได้เมื่อประเมินอันตรายแล้ว

    L class

    เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง Class L สำหรับการดูดขี้เลื่อยเนื้ออ่อน ผงชอล์ค และปูนปลาสเตอร์ ฝุ่นในระดับ Class L แสดงถึงความอันตรายปานกลาง ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษในการกำจัดทิ้ง

    M class

    ยกระดับประสิทธิภาพสำหรับฝุ่นคลาส M เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกิดจากวัสดุต่อไปนี้: ไม้เนื้อแข็ง, วัสดุแผ่นประเภทต่าง ๆ, เศษผงสี, เซรามิก, คอนกรีต และอิฐ

    M class คือระดับมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ภายในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

    H class

    เครื่องดูดฝุ่น Class H เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมากทั้งที่ปลอดภัยและเป็นอันตราย/ก่อมะเร็งสูง เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน ตะกั่ว ถ่านหิน นิกเกิล โคบอลต์ ทองแดง แคดเมียม และรา

    ประเภทของฝุ่น

    อัตราการซึมผ่าน

    เหมาะสำหรับ

    ใช้สำหรับ

    L

    ≤ 1.0%

    • ฝุ่นที่มีค่า MAC มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
    • ผงหินปูน
    • ผงปูนขาว

    M

    < 0.1%

    • ฝุ่นที่มีค่า MAC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
    • ฝุ่นไม้ ปริมาณไม่เกิน 1200 วัตต์ต่อ 50 ลิตร
    • ผงขี้เลื่อย
    • ผงสีฝุ่น
    • ผงเซรามิก
    • ผงพลาสติก

    H

    < 0.005%

    • ฝุ่นที่มีค่า MAC (Maximum Allowable Concentration) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
    • ฝุ่นก่อมะเร็ง (ตามข้อกำหนด Section 35 ของกฎระเบียบสารอันตรายเยอรมนี)
    • ฝุ่นที่มีสารก่อโรค
    • ฝุ่นประเภทก่อมะเร็ง (ตะกั่ว ถ่านหิน โคบอลต์ นิกเกิล ทาร์ ทองแดง แคดเมียม ฯลฯ)
    • เชื้อรา, แบคทีเรีย
    • สปอร์ของเชื้อโรค
    • ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

    Special requirement: Asbestos*

    < 0.005%

    • ฝุ่นที่มีแร่ใยหิน
    • ฝุ่นแร่ใยหินจากเครื่องทำความร้อนในที่เก็บของตอนกลางคืนหรือไฟร์วอลล์

    Explosive types of dust (ATEX zone 22)

    Like dust class L, M or H with special requirements

    • การแบ่งประเภทของฝุ่นในโซน 22 สำหรับการระเบิดของฝุ่น
    • ฝุ่นกระดาษ
    • ฝุ่นแป้ง

    เทคโนโลยีที่สุดยอด

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรอง

    การแสดงสีที่แท้จริงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไส้กรองของคาร์เชอร์ แสดงรหัสสีเพื่อระบุการใช้งาน สีน้ำตาลหมายถึงผงขี้เลื่อยและเส้นใย สีแดงหมายถึง HEPA สีดำหมายถึงการใช้ดูดฝุ่นอันตรายหรืโลหะ สีฟ้าหมายถึงการใช้งานทั่วไป และสีเขียวหมายถึงฝุ่นแห้งและความคุ้มค่าสูง

    Wood cartridge filter for single-motor Kärcher Tact vacuum cleaner

    ไส้กรองเศษขี้เลื่อย

    ไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่น Kärcher Tact แบบมอเตอร์เดี่ยว ทรงตลับแปดตลับที่เคลือบด้วย PTFE ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับกรองฝุ่นขี้เลื่อยและไฟเบอร์ทุกประเภท ได้รับการรับรองฝุ่น Class M และ L

    รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

    • ใช้งานดูดฝุ่นไฟเบอร์โดยไม่ต้องใช้ถุงกรองเป็นครั้งแรก
    • รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)
    • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย

    Dust class: M + L

    Safety/HEPA flat pleated filter for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    ไส้กรองเซฟตี้/HEPA flat pleated filter

    ไส้กรอง H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขั้นตอนเดียวและมีจำหน่ายเฉพาะที่คาร์เชอร์ ได้รับการรับรองฝุ่นระดับ H

    รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.995% (HEPA)

    • เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายและฝุ่นที่อาจเกิดประกายไฟได้
    • ไส้กรอง PTFE H ใหม่เป็นไส้กรองฝุ่นระดับ H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกในตลาด ดังนั้นจึงทำให้สามารถดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชุดไส้กรองฝุ่นนิรภัยหรือถุงทิ้งสำหรับฝุ่นอันตราย

    Dust class: H

    Ultimate flat pleated filter for all Kärcher NT Tact models

    แผ่นกรองทรงจีบแบนอย่างดี

    คาร์เชอร์ มีไส้กรองที่ดีที่สุดเพมาะกับฝุ่นจำนวนมาก เช่น งานขัดคอนกรีตหรืองานโทนเนอร์: ไส้กรอง PTFE ของคาร์เชอร์ สามารถใช้ได้กับ NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

    รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

    • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
    • คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานกว่า
    • รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)

    Dust class: M + L

    Wet &amp; Dry flat pleated filter for wet and dry applications

    ไส้กรองฝุ่นแบบเปียกและแห้งทรงจีบ

    ไส้กรอง PES นี้ (เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ของคาร์เชอร์) เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเปียกและแห้ง ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

    รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

    • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
    • คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานขึ้น
    • เหมาะสำหรับการสลับฟังชั่นระหว่างการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

    Dust class: M + L

    Dry paper filter flat pleated filter for dry applications with all Kärcher NT Tact vacuum cleaners

    ไส้กรองฝุ่นทรงจีบ

    ไส้กรองกระดาษนี้สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น คุ้มราคา ใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

    รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

    • แรงดูดสูงเมื่อดูดฝุ่นละเอียดน้ำหนักเบา
    • อัตราการกักเก็บฝุ่นสูง
    • ไส้กรองต้องตากแห้งหลังใช้งาน

    Dust class: M + L

    ฝุ่นมวลเบาจากงานก่อสร้าง

    ฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นเมื่อทำงานในภาคการก่อสร้าง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม ประเภทของฝุ่นอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการหายใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ของคาร์เชอร์ให้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยควบคุมฝุ่นในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและผู้อื่น

    ฝุ่นในงานก่อสร้างคืออะไร?

    ฝุ่นในงานก่อสร้าง เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในภาคส่วนการก่อสร้าง ฝุ่นเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่สิ่งที่น่ารำคาญ เพราะหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม ฝุ่นเหล่านี้สามารถทำร้ายระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของคุณอย่างร้ายแรง การสูดดมฝุ่นบางประเภทติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคปอดที่อันตรายถึงชีวิต หรือแม้กระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

    โดยปกติเราอาจคุ้นเคยกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่หมุนเวียนอยู่ในบรรยากาศทุกวัน เช่น เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ เส้นใยสิ่งทอ หรือแม้แต่ละอองจากอุกกาบาตที่เผาไหม้ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องเผชิญกับประเภทของฝุ่นที่มีอันตรายสูงกว่านั้นมาก

    ฝุ่นที่เกิดจากการตัด การตะไบ การขัด หรือวิธีการใดก็ตามที่ทำให้วัสดุแตกตัวออก สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่:

    Silica dust

    ฝุ่นซิลิกา

    ฝุ่นที่เกิดจากคอนกรีต, อิฐ, กระเบื้อง, มอร์ตาร์ และหินทราย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ผลึกซิลิกาที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้")

    Wood dust

    ฝุ่นไม้

    ฝุ่นที่เกิดจากไม้เนื้ออ่อน, ไม้เนื้อแข็ง และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปต่าง ๆ เช่น แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) และไม้อัด (Ply)

    Dusts with low toxicity

    ฝุ่นที่มีความเป็นพิษต่ำ

    Plaster (e.g. in plasterboard), limestone, marble and dolomite

    ฝุ่นที่เกิดจากยิปซั่ม (เช่น แผ่นยิปซั่มบอร์ด), หินปูน, หินอ่อน และหินโดโลไมต์

    เลือกดูดฝุ่นเข้าเครื่อง ดีกว่าสูดฝุ่นเข้าปอด

    ปอดของมนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมหาศาล และฝุ่นปริมาณมากเหล่านี้เองที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวด จนทำให้โรคปอดเรื้อรังพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ 3 ในสถิติอาการเจ็บป่วยทั่วโลก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นสูงถึงหลายพันล้านยูโร คำถามคือ สุขภาพของคุณมีค่ามากแค่ไหน?

    ฝุ่นที่คุณกำลังสูดดมเข้าไป... เป็นอันตรายแค่ไหน?

    ฝุ่นซิลิกาและแร่ใยหิน เป็นกลุ่มที่มีความอันตรายสูงเป็นพิเศษ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

    ฝุ่นพิษหรือฝุ่นก่อมะเร็ง ฝุ่นจากตะกั่ว แคดเมียม วานาเดียม หรือแมงกานีส ไม่เพียงแต่ทำลายปอดของคุณเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับและม้าม ฝุ่นประเภทนี้มักเกิดจากการเชื่อมโลหะหรืองานอุตสาหกรรมหนัก

    ฝุ่นไม้ เช่น ฝุ่นจากไม้โอ๊คหรือไม้บีช หากสูดดมติดต่อกันในระยะยาวอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งโพรงจมูก

    ฝุ่นที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีต้นกำเนิดจากพืชหรือสัตว์ มักพบในงานทำความสะอาดอาคารที่มีการปนเปื้อน เช่น มูลนก รวมถึงสปอร์ของเชื้อราและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง


    ฝุ่นที่ก่อให้เกิดพังผืดในปอด ทำให้เกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นในปอด และค่อย ๆ เปลี่ยนโครงสร้างเนื้อเยื่อปอดของคุณเมื่อได้รับฝุ่นบ่อยครั้งเป็นเวลานาน โรคปอดฝุ่นทราย ที่เกิดจากควอตซ์และแร่ใยหิน ถือเป็นหนึ่งในโรคจากการทำงานที่พบบ่อยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

    Person breathing construction dust from the air

    การป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอ

    ฝุ่นที่ไม่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรก นั้นไม่สามารถทำอันตรายต่อใครได้ เรามีหลากหลายวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และในกรณีที่เราไม่สามารถหยุดการเกิดฝุ่นได้ เราก็ยังสามารถใช้วิธีการทำให้ฝุ่นเกาะตัวกัน การใช้เครื่องดูดฝุ่นกำจัดทิ้ง หรือการป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าสู่ปอดด้วยการสวมชุดป้องกันและหน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

    Preventing dust on construction sites using Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    จะป้องกันฝุ่นได้อย่างไร?

    • ดูดฝุ่นทันทีที่เกิดขึ้น เครื่องมือไฟฟ้าหลายชนิดมีช่องสำหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นโดยเฉพาะ ควรเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีปลั๊กพ่วงในตัว ซึ่งจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องมือเริ่มทำงาน และต้องใช้ตัวกรองที่เหมาะสมเสมอ
    • เลือกวิธีการทำงานที่เกิดฝุ่นน้อย เช่น การทำงานในระบบเปียกหรือการใช้น้ำช่วยในการทำงาน
    • ใช้น้ำช่วยจับฝุ่น เช่น การฉีดละอองน้ำระหว่างงานทุบทำลายหรืองานขัดภายนอกอาคารเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
    • เลือกใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นต่ำ เช่น การใช้ปูนมอร์ตาร์แบบเม็ด (Pellets), คอนกรีตผสมเสร็จ หรือปูนฉาบสำเร็จรูป
    • หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายโดยไม่จำเป็น เปลี่ยนจากการใช้ไม้กวาดหรือการใช้ลมเป่า มาเป็นการใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องกวาดพื้นระบบดูดแทน
    • ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
    • รักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน หมั่นทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ระบายอากาศในห้องทำงานให้เพียงพอ และดูแลชุดทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ
    • กำจัดขยะทันที โดยใช้วิธีที่ไม่ทำให้เกิดฝุ่น
    • ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องดูดฝุ่นสม่ำเสมอ ตรวจเช็กแรงดูด ล้างหรือเปลี่ยนตัวกรองเมื่อจำเป็น และควรใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติเพื่อให้ได้แรงดูดที่คงที่
    • สวมชุดป้องกันและหน้ากากกันฝุ่น แม้ในงานที่มีฝุ่นน้อย ควรสวมหน้ากากกันฝุ่นที่เหมาะสมเป็นอย่างน้อยที่สุด และสวมชุดป้องกันแบบเต็มรูปแบบสำหรับงานที่มีฝุ่นหนาแน่น
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    โบรชัวร์เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

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    โบรชัวร์เครื่องดูดฝุ่น TACT

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