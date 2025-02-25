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    Window and surface vacuum cleaner | Kärcher

    เครื่องทำความสะอาดกระจกและพื้นผิวอเนกประสงค์ คล่องตัวในทุกการใช้งาน พร้อมการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    Window Vac Professional WVP 10 เป็นเครื่องทำความสะอาดกระจก น้ำหนักเบา เหมาะกับพื้นผิวเรียบทุกชนิด ทำความสะอาดได้ง่ายและไร้คราบ ด้วยอุปกรณ์มือถือระดับมืออาชีพที่แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และแม้แต่เหนือศีรษะ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดกระจก กระเบื้อง กระจกเงา ตู้แช่ไวน์ เป็นต้น

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    ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น อิสระแห่งความคล่องตัวที่เหนือชั้น

    ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องทำความสะอาดกระจกไร้สาย รุ่น WVP 10 ของเราเป็นเครื่องดูดกระจก หรือใช้ทำความสะอาดกระเบื้อง กระจกเงา ตู้โชว์ เคาน์เตอร์ หรือพื้นผิวเรียบชนิดอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือคุณจะได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้คราบ ด้วยเครื่องแบบมือถือและน้ำหนักเบา ใช้งานได้ในทุกตำแหน่ง แม้กระทั่งเหนือศีรษะถ้าจำเป็น – ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถเข้าถึงขอบได้อย่างง่ายดายด้วยที่ยึดปรับด้วยมือ

    แนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง เหนือศีรษะ หรือทิศทางอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เครื่องทำความสะอาดกระจกและพื้นผิว WVP 10 ของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกท่าทาง และให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้คราบในทุกตำแหน่ง

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    น้ำยาทำความสะอาด

    น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวหรือกระจกสำหรับใช้งานประจำวัน: คาร์เชอร์ครบทุกประเภทของน้ำยาทำความสะอาดพร้อมใช้ แห้งไว ไร้คราบ อ่อนโยนต่อวัสดุ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

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    แบตเตอรี่และที่ชาร์จแบตเตอรี่

    แบตเตอรี่เสริมช่วยให้คุณมีเวลาใช้งานสำรองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยทั่วไป ที่ชาร์จเร็วช่วยให้คุณทำงานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน

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    อุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์

    ด้วยหัวดูดและยางปาดน้ำที่มีความกว้างต่างกัน ชุดขวดสเปรย์ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้กับเครื่องของคุณ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

    อุปกรณ์และข้อมูลทางเทคนิค

    เครื่อง รุ่น WVP 10 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ (ใช้งานได้นาน 30 นาที) น้ำยาทำความสะอาด ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ขวดสเปรย์ และปลอกผ้าไมโครไฟเบอร์ ในขณะที่รุ่น WVP 10 Adv จะมาพร้อมแบตเตอรี่สำรองแบบถอดเปลี่ยนได้ หัวดูดแคบแบบเปลี่ยนได้ ผ้าไมโครไฟเบอร์เพิ่มอีกชิ้น และที่ชาร์จแบบรวดเร็วรุ่นมาตรฐาน ทำให้คุณสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเกือบทั้งวัน

    มอเตอร์ความเร็วสูงช่วยให้ดูดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ โดยน้ำจะถูกเก็บในถังขนาด 200 มิลลิลิตร ถังน้ำสามารถเทออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และสามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้หากจำเป็น

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    วิดีโอ