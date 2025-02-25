Window and surface vacuum cleaner | Kärcher

ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น อิสระแห่งความคล่องตัวที่เหนือชั้น
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องทำความสะอาดกระจกไร้สาย รุ่น WVP 10 ของเราเป็นเครื่องดูดกระจก หรือใช้ทำความสะอาดกระเบื้อง กระจกเงา ตู้โชว์ เคาน์เตอร์ หรือพื้นผิวเรียบชนิดอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือคุณจะได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้คราบ ด้วยเครื่องแบบมือถือและน้ำหนักเบา ใช้งานได้ในทุกตำแหน่ง แม้กระทั่งเหนือศีรษะถ้าจำเป็น – ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถเข้าถึงขอบได้อย่างง่ายดายด้วยที่ยึดปรับด้วยมือ
แนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง เหนือศีรษะ หรือทิศทางอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เครื่องทำความสะอาดกระจกและพื้นผิว WVP 10 ของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกท่าทาง และให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไร้คราบในทุกตำแหน่ง