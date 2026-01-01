ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Wipe cover system pocket Microred red | Kärcher

    Two red microfiber mop pads, one showing coloured tags and a label on the reverse side.

    Wipe cover system pocket Microred red

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-001.0

    • ที่ใส่ถุง
    • วัสดุไมโครไฟเบอร์: 85% PET, 15% PA, ได้มาตรฐาน EU Ecolabel
    • ใช้งานได้กับพื้นแข็งทั่วไปและพื้นที่ไวต่อน้ำ
    ขอใบเสนอราคา