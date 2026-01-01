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    WR 10 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with a circular metal head featuring small perforations.

    WR 10

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-016.0

    เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยน้ำร้อนเครื่องกำจัดวัชพืช WR 10 ของเราช่วยให้สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมหัวพ่นและหัวฉีด 10 ซม.
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