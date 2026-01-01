WR 10 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-016.0เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยน้ำร้อนเครื่องกำจัดวัชพืช WR 10 ของเราช่วยให้สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมหัวพ่นและหัวฉีด 10 ซม.
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.717
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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