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    WR 100 | Kärcher

    Kärcher stainless steel floor cleaner with two wheels and a handle attachment.

    WR 100

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-015.0

    การกำจัดวัชพืชที่สะดวกสบายและรวดเร็ว: เครื่องกำจัดวัชพืช WR 100 พร้อมแชสซีบาร์หัวฉีดกว้าง 100 ซม. และอะแดปเตอร์หัวฉีดในตัวสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยน้ำร้อน
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