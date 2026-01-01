WR 20 trapezoidal thread | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-014.0สำหรับการกำจัดวัชพืชอย่างละเอียด: เครื่องกำจัดวัชพืช WR 20 สำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูงจากคาร์เชอร์ มีแถบหัวฉีดกว้าง 20 ซม. และอะแดปเตอร์หัวฉีด
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.475
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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