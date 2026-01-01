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    WR 20 trapezoidal thread | Kärcher

    Chrome-plated Kärcher surface cleaner attachment with a grey handle, designed for pressure washers.

    WR 20 trapezoidal thread

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-014.0

    สำหรับการกำจัดวัชพืชอย่างละเอียด: เครื่องกำจัดวัชพืช WR 20 สำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูงจากคาร์เชอร์ มีแถบหัวฉีดกว้าง 20 ซม. และอะแดปเตอร์หัวฉีด
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