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    WR 50 trapezoidal thread | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with two large wheels, a metal frame, and a yellow adjustment knob.

    WR 50 trapezoidal thread

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.114-013.0

    เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากคาร์เชอร์เครื่องกำจัดวัชพืช WR 50 แบบกว้าง 50 ซม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดวัชพืช มาพร้อมกับโครงเครื่องและอะแดปเตอร์หัวฉีดแบบปรับได้
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