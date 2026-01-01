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    เครื่องทำความสะอาดกระจก WVP 10 Adv | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, detergent, charging station, microfiber cloth, and additional accessories.

    เครื่องทำความสะอาดกระจก

    WVP 10 Adv

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-560.0

    • ถังน้ำเสียขนาด 200 มล. ใช้งานง่าย ทนทาน สามารถดูดเหนือศีรษะได้
    • อุปกรณ์ไร้สาย แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ เวลาทำงานประมาณ 35 นาที กำลังดูดสูง
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