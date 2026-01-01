เครื่องทำความสะอาดกระจก WVP 10 Adv | Kärcher

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เครื่องทำความสะอาดกระจก
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.633-560.0
ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.)
280
ความกว้างในการทำความสะอาดหัวดูดแบบแคบ (มม.)
170
ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
200
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
50
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
35
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
3.7
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
0.97
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.328
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
0.95
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
280 x 130 x 335
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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