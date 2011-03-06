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คุณสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา บริการซ่อมแซม และการรับประกันได้ที่นี่ หากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการบนหน้าต่อไป กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์เสริมใดเหมาะสมกับเครื่องของคุณ โดยดูจากคู่มือการใช้งานหรือจากเว็บไซต์ของเรา
หมายเหตุ: อุปกรณ์ในกลุ่ม Home & Garden ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องในกลุ่ม Professional ได้
คาร์เชอร์ให้การรับประกันสินค้า Home & Garden แก่ลูกค้าทั่วไปเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิต โดยคุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการรับประกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน กรุณาคลิกที่นี่
คาร์เชอร์ให้การรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 2 ปี ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิต หากเครื่องของคุณหมดประกันแล้ว สามารถจัดการซ่อมแบบมีค่าใช้จ่ายได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถสั่งซื้ออะไหล่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้าสุดท้ายของคู่มือการใช้งานผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราได้
เพื่อความปลอดภัย อะไหล่ส่วนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะโดยช่างผู้ชำนาญของเราเท่านั้น ช่างของเราสามารถเข้าถึงรายการอะไหล่และให้คำแนะนำแก่คุณหน้างานได้
หากคุณต้องการเปลี่ยนอะไหล่ที่ระบุไว้ในคู่มือภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน กรุณาส่งอีเมลถึงเรา พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาและหลักฐานการซื้อ เราจะประเมินว่าการซ่อมภายใต้การรับประกันเป็นไปได้หรือไม่
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เหมาะสม เพราะไม้กวาดไฟฟ้ามาพร้อมแปรง 2 แบบ แปรงมาตรฐานและแปรงสำหรับขนสัตว์เลี้ยง คุณสามารถกำจัดขนสัตว์ได้อย่างง่ายดายและถูกสุขลักษณะบนพื้นทุกประเภทด้วยแปรงสำหรับขนสัตว์เลี้ยง
ชาร์จไม้กวาดไฟฟ้าโดยให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ อย่างน้อยเป็นเวลา 3½ ชั่วโมง หากแบตเตอรี่ยังไม่ชาร์จเต็มหลังจากชาร์จ 14 ชั่วโมง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญของเราหรือส่งอีเมลถึงเรา พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาและหลักฐานการซื้อ
โปรดชาร์จแบตเตอรี่และทำความสะอาดแปรงเพื่อตัวขจัดสิ่งสกปรก เช่น เส้นด้ายหรือเศษต่าง ๆ
ชาร์จแบตเตอรี่ ทำความสะอาดแปรงโดยขจัดสิ่งสกปรก หรือเปลี่ยนแปรงใหม่หากแปรงสึกหรอ
ตรวจสอบลูกกลิ้ง ทำความสะอาด หรือหากจำเป็นให้เปลี่ยนลูกกลิ้งใหม่
คุณสามารถใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำที่มีการปรับปริมาณไอน้ำ (ระดับต่ำสุด) ทำความสะอาดพื้นลามิเนตหรือพาร์เก้ได้ แต่ต้องไม่ใช่พื้นที่ลงน้ำมันหรือแว็กซ์
ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดสองชั้น (= 4 ชั้น) เพื่อให้ไอน้ำสัมผัสกับพื้นผิวน้อยที่สุด ห้ามจ่อหัวฉีดไว้ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานาน และควรระวังไม่ให้เกิดแอ่งน้ำ เพราะความชื้นส่วนเกินจะระเหยอย่างรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่ไม่ทิ้งคราบ
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำสามารถใช้ทำความสะอาดงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องครัว ร่องเล็ก ๆ ท่อระบายน้ำ หม้อน้ำ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย
อุณหภูมิของไอน้ำที่ปลายหัวฉีดประมาณ 100°C และประมาณ 84°C บนพื้นผิวที่ทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำทุกรุ่นมาพร้อมท่อไอน้ำ 2 ท่อเป็นมาตรฐาน และสามารถต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อยืดความยาวได้อย่างง่ายดาย
น้ำกลั่นจะดึงเอาแร่ธาตุออกจากหม้อไอน้ำ ซึ่งอาจทำให้หม้อไอน้ำเสียหาย ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ใช้น้ำประปา และโปรดทำการล้างตะกรันในเครื่องเป็นประจำ
ตรวจสอบสายไฟและฟิวส์ รวมถึงเทอร์โมสตัทและสวิตช์แรงดัน เติมน้ำให้เต็ม หากไฟเตือนน้ำยังไม่ดับ กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
หากตัวล็อกความปลอดภัยติดหรือหมุนไปมา ให้ปล่อยให้แท่นเครื่องเย็นลง และหากจำเป็น ให้ปล่อยแรงดันโดยดึงคันบังคับไอน้ำที่ท่อไอน้ำจนตัวล็อกเปิด หากตัวล็อกยังไม่สามารถเปิดได้ในขณะที่เครื่องเย็นแล้ว กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
ทำการล้างตะกรันในเครื่อง หากฮีตเตอร์เสียหาย กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
เทอร์โมสตัทตรวจสอบระดับน้ำอาจมีปัญหา กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
เปิดระบบทำความร้อน เสียบปลั๊กเครื่องรีดผ้าไอน้ำ ตรวจสอบสวิตช์บนเครื่องรีดผ้าและเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น หากวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เปิด กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
ปล่อยให้แท่นเครื่องรีดผ้าไอน้ำร้อนเต็มที่ ตั้งตัวควบคุมไปที่โหมดไอน้ำ และเติมน้ำในถังเพียง ¾ ของความจุ
เทน้ำยาทำความสะอาดเข้มข้นที่ให้มาในชุด (20 มล.) ลงในขวดสเปรย์ที่มาพร้อมเครื่อง จากนั้นเติมน้ำจนเต็ม
คุณอาจต้องทำความสะอาดซ้ำหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับความสกปรกของกระจก อย่าให้น้ำยาทำความสะอาดแห้งขณะทำความสะอาด ถือเครื่องเช็ดกระจกให้ยางรีดน้ำตั้งฉากกับกระจก และอย่าใช้แรงกดมากเกินไป เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดยางรีดน้ำเป็นประจำ เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ตกค้าง ยางรีดน้ำสามารถดึงออกด้านข้างได้ หากใบปาดสึกหรอ ควรเปลี่ยนใหม่ สเปรย์น้ำให้ทั่วกระจกเพื่อให้ชุ่มน้ำทุกส่วน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังน้ำเสียไม่เต็มเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้อุปกรณ์ในแนวนอนหรือเหนือศีรษะ
ชาร์จแบตเตอรี่หากหน้าจอแสดงผลปิดอยู่หรือกระพริบช้า หากหน้าจอกระพริบเร็ว กรุณาปรึกษาช่างผู้ชำนาญของเราหรือ ติดต่อเราโดยตรง
เติมน้ำยาทำความสะอาด หากกลไกปั๊มเสียหาย กรุณาส่งอีเมลถึงเรา พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาและหลักฐานการซื้อ
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ขึ้นอยู่กับรุ่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์สำหรับใช้ส่วนบุคคลมีอัตราการไหลระหว่าง 230 ถึง 600 ลิตร/ชั่วโมง (ประมาณ 3,500 ลิตรของน้ำไหลผ่านสายยางสวนทุกชั่วโมง) ดังนั้นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจึงช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปั๊มไฟฟ้าจะเพิ่มแรงดันน้ำหลายเท่าจนถึง 150 บาร์ ด้วยแรงดันนี้ น้ำจะถูกส่งผ่านสายแรงดันสูงไปยังปืนฉีด และพ่นออกจากหัวฉีดเป็นลำที่เข้มข้นและแรง ส่งผลให้เกิดพลังทำความสะอาดสูง หากไม่ได้ใช้งานปืนฉีด ปั๊มจะปิดอัตโนมัติ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงช่วยให้คุณทำความสะอาดได้รวดเร็วกว่าแบบทั่วไป พร้อมทั้งใช้น้ำน้อยลง
สามารถทำได้ สำหรับการใช้งานนี้ คุณควรใช้สายดูดพร้อมตัวกรอง (หมายเลขอะไหล่: 4.400-238.0) ต่อสายดูดเข้ากับช่องจ่ายน้ำของเครื่อง ใส่ปลายอีกด้านลงในถังเก็บน้ำ (water butt) ต่อสายแรงดันสูงเข้ากับเครื่องก่อนเปิดเครื่อง ให้ถอดท่อเหล็กออกจากปืนฉีด กดคันโยกบนปืนฉีดเพื่อเปิด แล้วจึงเปิดเครื่อง ขั้นตอนนี้ช่วยให้อากาศภายในเครื่องค่อย ๆ ระบายออกอย่างปลอดภัยขณะเครื่องเริ่มดูดน้ำ และควรวางเครื่องไม่สูงเกิน 0.5 เมตรเหนือจุดใช้งาน
เพียงฉีดน้ำแรงดันสูงลงบนรถเพื่อล้างสิ่งสกปรกหยาบออก ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด RM 555 สำหรับการล้างอย่างละเอียด โดยฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนรถอย่างอ่อนโยนด้วยแรงดันต่ำ คุณยังสามารถใช้แปรงล้างรถร่วมด้วยได้
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ทำงานร่วมกับตัวเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ การรับประกันสินค้าของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของคาร์เชอร์
อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อน (backflow preventer) จะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไหลย้อนเข้าไปในสะอาด
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 250 สามารถใช้ได้กับเครื่องทุกเครื่องในคลาส 2 ถึง 7
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 400 เหมาะสำหรับเครื่องในคลาส K5 ถึง K7 เท่านั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง:
โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีเตรียมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้พร้อมใช้งานในฤดูหนาว
ตรวจสอบขอบซีลยางและตัวซีลบนถังเก็บขยะว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
ตรวจสอบว่าแปรงโรลเลอร์ถูกตั้งความสูงอย่างถูกต้อง ให้ปลายขนแปรงแตะพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากการปรับความสูงหรือชุดขับล้อมีปัญหา โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์เพื่อดูดใบไม้แห้งเป็นครั้งคราวได้ แต่ไม่ควรใช้กับใบไม้จำนวนมาก ใบไม้แข็งหรือเปียกอาจทำให้ท่อดูดหรือปากถังอุดตันได้เร็ว
ระดับ 2 ใช้สำหรับการทำงานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องมือไฟฟ้า และจะทำงานต่อประมาณ 15-20 วินาทีหลังจากที่ปิดเครื่องมือไฟฟ้าแล้ว
เมื่อดูดฝุ่นละเอียด ควรใช้ถุงกรองทุกครั้ง
เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถังเก็บฝุ่นเต็ม หากเซนเซอร์วัดระดับและตัวเครื่องมีความชื้น อาจส่งผลให้ระบบทำงานผิดพลาดได้ แนะนำให้เช็ดตัวเครื่องให้แห้งและทำความสะอาดเซนเซอร์วัดระดับก่อนเริ่มใช้งานอีกครั้ง
ถอดไส้กรองออกและเทสิ่งสกปรกในถังเก็บออกให้หมด หากมีน้ำอยู่ในไส้กรอง ให้ปล่อยให้แห้งก่อนใช้งาน
ตรวจสอบปลั๊กไฟ และโปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
ปริมาณน้ำไหลขึ้นอยู่กับความสูงในการส่งน้ำและอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับปั๊ม โปรดสังเกตความสูงในการส่งน้ำสูงสุด
เติมน้ำเข้าสู่ปั๊มก่อนใช้งานและกดปุ่มระบายอากาศ ถอดปลั๊กไฟออกแล้วทำความสะอาดท่อดูด ถอดปลั๊กไฟออกแล้วทำความสะอาดตัวกรอง (prefilter)
ถอดปลั๊กไฟออกแล้วทำความสะอาดบริเวณท่อดูด
ตรวจสอบฟิวส์หลักของเครื่อง พับด้ามจับลงขณะใช้งาน หากไมโครสวิตช์ที่บานพับเสียหาย หรือมอเตอร์มีปัญหา โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
เปลี่ยนถุงกรองฝุ่นใหม่ หรือตรวจสอบว่าใส่ถุงกรองเข้าที่อย่างถูกต้อง หากมีสิ่งอุดตันในช่องทางเดินอากาศให้นำออกทันที ในกรณีที่ใบพัดหลวมหรือมอเตอร์ชำรุด โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
หากแผ่นขัดสกปรกหรือสึกหรอ ให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นขัดที่เหมาะสมกับพื้นของคุณ คาร์เชอร์มีแผ่นขัดพิเศษสำหรับพื้นแข็ง พื้นแข็งที่เคลือบแว็กซ์ พื้นแข็งที่เคลือบแลกเกอร์ และพื้นหินด้าน หากชุดกดแผ่นขัดมีปัญหา โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
ตรวจสอบฟิวส์และปลั๊กไฟ หากจำเป็น โปรดปรึกษาตัวแทนบริการของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงกรองถูกใส่อย่างถูกต้อง หากถุงกรองเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่
ตรวจสอบไส้กรอง HEPA หัวดูด ท่อดูด ถุงกรอง และไส้กรองป้องกันมอเตอร์ว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่
เปลี่ยนแบตเตอรี่หากจำเป็น ให้ชี้ปลายงอของด้ามไปทางเครื่องดูดฝุ่นเพื่อสร้างเส้นสายตาตรงระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
เครื่องจะปิดตัวเองขณะดูดน้ำเมื่อระดับน้ำในถังเต็ม ให้ปิดเครื่องแล้วเทน้ำออกจากถัง
ตรวจสอบว่าสายดูดต่อเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง และไส้กรองถูกใส่อย่างถูกต้อง หรือเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น