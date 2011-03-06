Explore Our Featured Collection!

    การบริการหลังการขายจากคาร์เชอร์

    อุ่นใจกว่าด้วยแพ็กเกจการบริการหลังการขายจากคาร์เชอร์ที่มอบความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าในราคาประหยัดที่การันตีได้

    Kärcher Service packages

    จะดีแค่ไหน...ถ้าเครื่องทำความสะอาดของคุณ ทำงานได้ไกลอย่างไร้ขีดจำกัด?

    มั่นใจ... ใช่เลย... ในทุกการดูแล

    เครื่องจักรของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงทุน แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ด้วยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเชี่ยวชาญสม่ำเสมอ คุณจะสามารถรักษาความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรให้ได้สูงสุด พร้อมลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของงานให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องจักรของคุณได้ในระยะยาว

    บริการของเรา - ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

    ประหยัดค่าใช้จ่าย

    • ค่าใช้จ่ายโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถคำนวณงบประมาณล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
    • เครื่องจักรทำงานได้อย่างเสถียร ลดโอกาสในการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
    • การันตีคุณภาพระดับคาร์เชอร์ มั่นใจด้วยอะไหล่แท้ พร้อมทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูง
    • เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เลือกชำระได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งชำระเป็นงวด ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน หรือชำระหลังรับบริการ รวมถึงสามารถรวมเข้ากับแผนการเช่าซื้อเครื่องจักรได้

    ประหยัดเวลา

    • ลดอัตราการหยุดงาน (Downtime) ให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานสูงสุด
    • มั่นใจในความพร้อมของเครื่องจักรด้วยการตอบรับที่รวดเร็วจากทีมบริการของคาร์เชอร์

    โฟกัสธุรกิจหลักของคุณได้อย่างเต็มที่

    • ไม่ต้องเสียเวลาวางแผนเอง เพราะเรามีทีมงานช่วยดูแลและประสานงานร่วมกับช่างผู้เชี่ยวชาญให้คุณโดยเฉพาะ
    • รับรายงานผลการทดสอบและสติกเกอร์ตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายยืนยันกับสมาคมวิชาชีพหรือบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ
    3 Kärcher service packages

    เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ

    จากประสบการณ์และการรับฟังความต้องการของลูกค้าจำนวนมาก เราจึงได้ออกแบบแพ็กเกจการบริการจากคาร์เชอร์มาให้เลือกถึง 3 รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถเลือกเพิ่มออปชันเสริมสำหรับ วัสดุสิ้นเปลือง และ แบตเตอรี่ได้ตามความเหมาะสม

    ทุกแพ็กเกจจะได้รับสิทธิพิเศษ ทั้งการลดค่าแรงรายชั่วโมงและค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย นอกจากนี้ คุณยังได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และแบตเตอรี่ที่ใช้ในการรับบริการอีกด้วย

    Kärcher Inspect

    Kärcher Inspect คือแพ็กเกจบริการที่ขาดไม่ได้สำหรับมืออาชีพ ครอบคลุมการตรวจเช็กทุกรายการตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายระบุไว้สำหรับเครื่องจักร ด้วยแพ็กเกจนี้ คุณจะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารยืนยันความพร้อมของเครื่องจักรที่เชื่อถือได้สำหรับใช้ยื่นต่อสมาคมวิชาชีพและบริษัทประกันภัย

    Kärcher Inspect
    Kärcher Maintain

    Kärcher Maintain

    Kärcher Maintain คือแพ็กเกจที่รวมบริการบำรุงรักษาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อการันตีความปลอดภัยสูงสุดและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรของคุณ ทีมช่างเทคนิคของเราจะเข้าตรวจเช็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะที่กำหนด เพื่อเพิ่มความพร้อมในการใช้งานและอายุการใช้งานให้สูงสุด ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเครื่องเสียหรือหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

    Kärcher Full Service

    Kärcher Full Service มอบความมั่นใจด้วยการการันตีความพร้อมสูงสุดในการใช้งานเครื่องจักร พร้อมระบบควบคุมค่าใช้จ่ายที่เบ็ดเสร็จในที่เดียว คุณจะได้รับ "การรับประกันฟังก์ชันการทำงาน" (Functional Guarantee) ของตัวเครื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริการและอะไหล่ทุกชิ้นที่จำเป็น เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

    Kärcher Full Service
    Even more service as desired

    เพิ่มระดับการบริการได้ตามต้องการ

    ออปชันเสริม แพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables) ช่วยให้คุณได้รับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการสั่งซื้อซ้ำซ้อน โดยคุณสามารถระบุประเภทและจำนวนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ อย่างแปรงและยางรีดน้ำ) แล้วเราจะนำไปส่งให้พร้อมกับการเข้าบริการของช่างเทคนิค และหากคุณเลือกออปชัน แบตเตอรี่ คุณจะได้รับแบตเตอรี่ก้อนใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่แบตเตอรี่ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน