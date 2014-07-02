Cartridge filter, standard, up to BIA C, Dust class M

Kärcher Cartridge filter paper

Cartridge filter paper

GO TO PRODUCTS
Kärcher Cartridge filter PES

Cartridge filter PES

GO TO PRODUCTS
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia