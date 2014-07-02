Disc pads / pad drive boards

Kärcher Microfibre pad

Microfibre pad

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Kärcher Pads

Pads

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Kärcher Pad drive boards

Pad drive boards

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Kärcher Diamond pad

Diamond pad

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Kärcher Melamine pads

Melamine pads

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Kärcher Accessories for sanding

Accessories for sanding

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Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
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