Extension hose 5 m
5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.
Specifications
Technical data
|Weight incl. packaging (kg)
|1,3
Compatible machines
- FRV 30 Surface Cleaner
- FRV 30 surface cleaner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Cage Classic
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic