Kits

Kärcher Spray extraction mounting kit

Spray extraction mounting kit

GO TO PRODUCTS
Kärcher Fleet mounting kit

Fleet mounting kit

GO TO PRODUCTS
Kärcher Lighting / revolving signal light mounting kit

Lighting / revolving signal light mounting kit

GO TO PRODUCTS
Kärcher Other attachment kits

Other attachment kits

GO TO PRODUCTS
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia