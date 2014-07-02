Nozzle kit for FR, 650 l/h - 850 l/h

Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).

Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h). Suitable for the following types: 2.640-679, 2.640-355 and 2.641-065.

Specifications

Technical data

Flow rate (l/h) 650 / 850
Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0,1
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