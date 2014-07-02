Roller brush, 430 mm

For wool.

Specifications

Technical data

Length (mm) 430
Quantity (Piece(s)) 1
Weight incl. packaging (kg) 1,2
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