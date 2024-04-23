PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, 20l
Efficient, gentle high-pressure cleaning concentrate for heavy oil, grease and mineral soiling. Suitable for cleaning vehicles, tarpaulins and engines. NTA-free.
With its alkaline, silicone-free and easy to separate PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, Kärcher is offering a virtually all-purpose high-pressure cleaning agent for a wide range of applications. It is suitable for tasks in the automotive industry, including vehicle and engine washing or tarpaulin cleaning, as well as in agriculture for machine cleaning. The food industry also benefits from the highly concentrated and at the same time material-friendly formulation that effortlessly removes heavy oil, fat, sugar and protein contamination. Surfaces, conveyor belts, crates, tanks, barrels, cold storage rooms in commercial kitchens, butcher's shops and slaughterhouses are made hygienically clean. In addition, our PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 is also suitable for hot water high-pressure cleaning and can be used in the steam stage up to 150°C.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH
|12,3
|Weight incl. packaging (kg)
|22,9
Product
- Effective high-pressure detergent
- Loosens heavy oil, grease and mineral-based soiling
- Cleaning action in all temperature ranges
- Gentle on materials
- Pleasant, fresh scent
- Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
- Quick oil and water separation in the oil separator (easily separable = asf)
- NTA-free
- Phosphate-free
- Silicone-free
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
- Warning
- H290 May be corrosive to metals
- H319 Causes serious eye irritation
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P234 Keep only in original packaging.
- P264 Wash thoroughly after handling.
- P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P405 Store locked up.
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Cage Classic
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Application areas
- Transport and machines
- Car/engine wash
- Parts cleaning
- Surface degreasing
- Tarpaulin cleaning
- Floor and surface cleaning