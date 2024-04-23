VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l

The liquid spray wax for preservation and shiny finish care for the entire vehicle. Unaffected by water quality, it provides a spotless finish even without blow drying.

The perfect choice for self-service wash systems that do not have blow drying and for use with high-pressure cleaners: the liquid VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. The effective gloss dryer can be used with all water qualities and all water hardnesses – in combination with osmosis water it enables the surface to dry spotlessly and produces a mirror-like high gloss. The paintwork on cars, commercial vehicles and bikes is reliably protected against environmental influences for up to one month. The spray wax is VDA-compliant, free of mineral oils and mineral hydrocarbons, and the surfactants it contains are biodegradable in accordance with EEC 648/2004. With a yield of up to 120 commercial vehicles per litre, VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic is also very economical to use.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH 4
Weight (kg) 19,9
Weight incl. packaging (kg) 21,5
Dimensions (L x W x H) (mm) 260 x 230 x 430
Product
  • Effective gloss dryer for use in self-service wash systems and with high-pressure cleaners
  • Creates a mirror-like high gloss
  • Spotless drying of the surface in combination with osmosis water
  • Protects effectively for up to one month
  • Can be used with all water qualities
  • Effective in all water hardnesses
  • VDA-compliant
  • Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
  • NTA-free
  • Free from mineral oils and mineral hydrocarbons
  • Quick oil and water separation in the oil separator (easily separable = asf)
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects
  • P273 Avoid release to the environment.
  • P501a Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
  • Z 20 Contains Limonene. May produce an allergic reaction.
Compatible machines
Application areas
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
  • Cars
Accessories
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