Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Kärcher Türkiye | Ev ve Profesyonel Temizlik Makineleri | Kärcher

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    Kamp ekipmanı temizliği

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    Otomotivde temizlik önerileri

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    Perakende sektöründe temizlik

    A man is watering flowers in the garden

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    Kärcher industry solutions for the municipal and public service industries

    Kamu sektöründe temizlik

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    Cam temizliği

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    Sağlık sektöründe temizlik

    PROFESYONEL ÜRÜNLERDE FAVORİLER

    Cleaning with the steam cleaner

    Buharlı Temizlik Makineleri

    *Testler Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin ve virüslerin %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.

    Kärcher battery-powered vaccum cleaner VC 7

    Elektrikli Süpürge

    Kärcher'in yeni dikey elektrikli süpürge serisini keşfedin!

    Vaccum mop cleaning stone floor in the dining room

    Islak Kuru Dikey Süpürge

    Zemindeki kirler zorlayıcı olsa da temizlik zor olmak zorunda değil!

    Robot Süpürgeler

    Robot Süpürgeler

    Kärcher robot süpürgeler, evinizin farklı alanlarında toz, kir ve günlük kalıntıların temizlenmesine yardımcı olurken paspaslama özelliğiyle sert zeminlerde daha kapsamlı bir temizlik deneyimi sunar.

    Uygulama Önerileri

    Uygulama Önerileri

    İç ve dış mekanlar için etkili ve pratik temizlik önerilerini işin profesyonelinden öğrenin.

    Different high pressure washer accessories in use

    Geniş Aksesuar Seçeneği

    Ev tipi ve profesyonel ürünlerle uyumlu aksesuarlarımızı inceleyin!

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    Kampanya Koşulları

    www.karcher.com.tr adresindeki kampanyalı ürünlere ait kampanya koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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