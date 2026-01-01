Kärcher Türkiye | Ev ve Profesyonel Temizlik Makineleri | Kärcher

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*Testler Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin ve virüslerin %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.
Kärcher robot süpürgeler, evinizin farklı alanlarında toz, kir ve günlük kalıntıların temizlenmesine yardımcı olurken paspaslama özelliğiyle sert zeminlerde daha kapsamlı bir temizlik deneyimi sunar.
İç ve dış mekanlar için etkili ve pratik temizlik önerilerini işin profesyonelinden öğrenin.
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