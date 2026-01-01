Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    eco!Booster | Kärcher

    eco!Booster

    Karşınızda bugüne kadarki en güçlü WOW etkisi: Yüksek verimli Kärcher eco!Booster. %50 daha yüksek temizlik performansı sunan bu yenilikçi aparat, hassas yüzeyleri standart düz püskürtme başlıklarına kıyasla çok daha hızlı ve zahmetsizce temizler. Çevre dostu temizlik teknolojisiyle öne çıkan eco!Booster, %50 su ve enerji tasarrufu sağlayarak doğal kaynakları korur. İnatçı ve yerleşmiş kirler için ise aparatı kolayca çıkarabilir, belirli bölgelerde noktasal temizlik yapabilirsiniz.

    Save water with the Kärcher eco!Booster
    50% higher cleaning performance

    %50 daha yüksek temizlik performansı

    Daha hızlı bir WOW etkisi: eco!Booster, hassas yüzeylerin temizliğinde standartları yeniden belirliyor. Kirleri, eski yassı püskürtme başlıklarına kıyasla çok daha geniş bir alanda ve son derece eşit bir şekilde temizler. Bu sayede kirler gerçekten etkili bir biçimde yok edilir.

    50% higher energy efficiency

    %50 daha yüksek enerji verimliliği

    Daha az enerjiyle daha yüksek temizlik performansı: eco!Booster, aynı basınçlı yıkama makinesiyle aynı alanı çok daha kısa sürede temizlemenizi sağlar ve bu sayede enerji tüketimini azaltır.

    50% higher water efficiency

    %50 daha yüksek su verimliliği

    Kire karşı güçlü, kaynaklara karşı tasarruflu: eco!Booster, sudan tasarruf sağlarken alanları hızlı ve derinlemesine temizler.

    eco!Booster_LP_Noise

    %25'e varan daha az gürültü

    Gelişmiş temizlik performansına rağmen daha sessiz: eco!Booster'ın özel tasarımı, Home & Garden basınçlı yıkama makinelerimizle kullanıldığında algılanan gürültüyü %25'e kadar***, Professional cihazlarımızla kullanıldığında ise %15'e kadar azaltır.

    * Kärcher'in standart düz püskürtme başlığıyla karşılaştırılan temizlik performansına dayanmaktadır. Bağımsız bir test kuruluşu tarafından doğrulanmıştır.

    ** Aynı miktarda enerji ve su ile Kärcher standart düz püskürtme başlığına göre yüzde 50 daha fazla alan temizleme kapasitesine dayanmaktadır. Bağımsız bir test kuruluşu tarafından doğrulanmıştır.

    *** Kärcher standart düz püskürtme başlığı kullanımına kıyasla. Gerçek değer, kullanılan cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

    Uygun aksesuarları burada bulabilirsiniz

    Kärcher eco!Booster, hem bireysel hem de profesyonel kullanım amaçlı pek çok basınçlı yıkama makinesi serimiz için mevcuttur.

    Ev & Bahçe

    Home & Garden serisi basınçlı yıkama makinelerine yönelik eco!Booster, ev ve bahçe çevresindeki temizliği daha da verimli hale getirir.

    Home & Garden
    eco!Booster for Home & Garden Pressure Washers

    Profesyonel

    Profesyonel basınçlı yıkama makinelerimiz için mükemmel bir tamamlayıcı: Ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik eco!Booster.

    Professional
    eco!Booster for Professional Pressure Washers

    Tek kelimeyle vazgeçilmez

    Hassas yüzeyleri bile güçlü ve etkili bir şekilde temizleyebilmesi, eco!Booster'ı gerçek bir çok yönlü yardımcı haline getirir.

    Yüzey temizliği

    Pürüzlü dış cephe yüzeylerindeki girintilere yerleşen kirler özellikle inatçıdır. eco!Booster'ın yüksek temizlik performansı ve verimliliği; sadece ince toz ve kurum partiküllerini değil, organik oluşumlar ile yosun ve liken gibi kalıntıları da hızlı ve zahmetsizce temizlemenizi sağlar.

    eco!Booster facade cleaning
    eco!Booster wooden surfaces

    Ahşap yüzeyler

    eco!Booster, ahşap yüzeylerin verimli temizliğinde yeni standartları belirliyor. İster evinizin bahçesindeki ahşap mobilyaları veya çitleri temizleyin, ister ahşap dış cepheleri, kaplamaları veya yürüyüş yollarını profesyonelce temizleyin: eco!Booster, Kärcher'in standart düz püskürtme başlığına kıyasla sunduğu %50 daha yüksek alan performansıyla kullanıldığı her yerde zamandan, kaynaklardan ve paradan tasarruf sağlar.

    Araç temizliği

    Araç temizliği sadece görünümü iyileştirmekle ilgili değildir. Polen, böcek kalıntıları ve yol tuzu gibi kirlerin düzenli olarak temizlenmesi, aracın değerini koruyan bakımın temelini oluşturur. eco!Booster, artan verimliliğine rağmen bu temizliği kaynakları son derece koruyan bir şekilde gerçekleştirir.

    eco!Booster vehicle cleaning

    Home & Garden

    TEMİZLİKTE SINIRLARI AŞIN. SUDAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYIN.

    Kärcher'den yeni, ultra verimli eco!Booster. Kärcher düz püskürtme başlığına kıyasla %50 daha yüksek temizlik performansı elde ederken; su, enerji ve zamandan tasarruf edin. Bu, şimdiye kadarki en büyük "WOW" etkimizi yaratabilir.

    eco!Booster, tüm Kärcher Home & Garden K 2, K 3, K 4, K 5 ve K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Basınçlı yıkama makinenize uygun modeli buradan hızlıca bulabilirsiniz.

    eB_K2_3

    K 2 ve K 3 modelleri için eco!Booster 120

    eco!Booster 120, tüm Kärcher K 2 ve K 3 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. K 2 veya K 3 basınçlı yıkama makinenize uygun modeli buradan hızlıca bulabilirsiniz.

    eco!Booster 120
    Kärcher eco!Booster 145 for K 4 and K 5

    K 4 ve K 5 modelleri için eco!Booster 145

    eco!Booster 145, tüm Kärcher K 4 ve K 5 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. K 4 veya K 5 basınçlı yıkama makinenize uygun modeli buradan hızlıca bulabilirsiniz.

    eco!Booster 145
    Kärcher eco!Booster 180 for K 7

    K 7 modelleri için eco!Booster 180

    eco!Booster 180, tüm Kärcher K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. K 7 basınçlı yıkama makinenize uygun modeli buradan hızlıca bulabilirsiniz.

    eco!Booster 180

    Bağımsız bir enstitü tarafından onaylanan laboratuvar karşılaştırmasında temizlik performansında %50 artış*

    Bağımsız test kuruluşu SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH tarafından yürütülen laboratuvar karşılaştırması, Kärcher eco!Booster ile temizlik performansında %50 artış olduğunu kanıtlamıştır. Kärcher eco!Booster modelleri, K 4 ile K 7 arasındaki tüm sınıflarda, Kärcher standart düz püskürtme başlığının*** uygun muadili ile karşılaştırılmıştır. Laboratuvar karşılaştırması, artan temizlik genişliğinin yanı sıra bunun sonucunda ortaya çıkan %50'lik su ve enerji verimliliği artışını da ortaya koymaktadır.

    Laboratuvar testi için çok aşamalı bir test yöntemi uygulanmıştır. Temizlenmesi gereken renkli paneller üzerindeki testin yanı sıra, temizlik işlemi gerçek hava koşullarına maruz kalmış ahşap zemin tahtaları üzerinde de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen optimum temizlik mesafesi, bir ışın sensörü yardımıyla ölçülebilir bir temizlik genişliğine dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, eco!Booster'ın sağladığı ek temizlik performansı kanıtlanabilmiştir.

    * Kärcher standart düz püskürtme başlığı ile karşılaştırıldığında Kärcher eco!Booster ile.

    Kärcher eco!Booster 120 / 145 / 180 modellerini içerir.

    *** Standart düz püskürtme başlığı, cihaz aksesuar kapsamına göre değişiklik gösterir (Tekli püskürtme namlusu, Vario Power Jet veya Multi Jet).

    SLG_eB_EN
    HoW_Saving-Picto

    Sıra dışı verimlilik

    eco!Booster, yüksek basınçlı temizlikte gerçek bir ilerlemeyi temsil ediyor. Sadece gelişmiş bir performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda su, enerji ve zaman tüketimi açısından da daha büyük bir verimlilik sağlıyor. Peki %50 daha yüksek temizlik performansıyla birlikte enerji ve su verimliliğinde %50'lik bir artış gerçekte ne anlama geliyor? Sizin için hesapladık ve eco!Booster'ın günlük hayatınız üzerindeki etkisini birkaç örnekle göstereceğiz.

    eco!Booster'ın avantajlarını ortaya koymak için toplam 380 m²'lik temizlenecek bir alanı inceledik. Bu somut olarak ne anlama geliyor? İşte bazı örnekler*:

    Su: eco!Booster ile her uygulamada değerli sudan tasarruf edersiniz. Örneğimizdeki bu tasarruf, yaklaşık 50 kez duş almaya veya 24 küveti doldurmaya yetecek miktarda suya eş değerdir.

    Enerji: eco!Booster sadece su tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar. eco!Booster sayesinde tasarruf edilen enerji, çamaşır makinesini 57 program çalıştırmaya yeterlidir.

    Zaman: Zaman değerli bir hazinedir. Temizlik işleri eco!Booster ile %50'ye kadar daha hızlı tamamlanır. Tasarruf edilen bu zamanı hayatın daha güzel yönlerine ayırabilirsiniz; bu süre en sevdiğiniz dizinin yaklaşık 12 bölümünü izlemek için yeterlidir.

    ** Kabul edilen küvet dolum kapasitesi: 150 l, 6 dakikalık duş: 72 l. Yıkama programı başına kabul edilen tüketim: 0,34 kWh. Kabul edilen dizi bölümü süresi: 45 dakika. Kärcher standart düz püskürtme başlığı kullanan Kärcher K 4 - K 7 serisi basınçlı yıkama makinelerinin ortalama enerji, su tüketimi ve zaman tasarrufunun eco!Booster ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır.*

    *Hesaplamalara temel oluşturan metrekare cinsinden kabul edilen alan büyüklükleri: Veranda: 50 metrekare, taş duvar: 60 metrekare, bahçe yolu: 35 metrekare, giriş: 30 metrekare, çit: 75 metrekare, dış cephe: 100 metrekare, araba/çekme karavan: 30 metrekare.*

    Home & Garden ürünleri

    Profesyonel

    ZAMANDAN TASARRUFUN DA ÖTESİNDE. EZBER BOZAN BİR TEKNOLOJİ.

    eco!Booster, %50 performans artışıyla temizlikte verimliliği ve sürdürülebilirliği bir üst seviyeye taşıyor. Bu çözüm; hassas malzemelerden yapılmış daha büyük dikey yüzeylerin temizlenmesinin yanı sıra hafif ila orta derecede yerleşmiş kirlerin giderilmesi için de idealdir.

    ultra-efficient eco!Booster
    increased area performance

    %50 daha yüksek alan performansı

    eco!Booster, hassas yüzeylerin temizliği söz konusu olduğunda yeni standartlar belirliyor. %50 daha yüksek alan performansı, size sadece zamandan değil, aynı zamanda enerji ve sudan da tasarruf sağlar.

    Yüksek basınçlı yıkama makineniz için doğru eco!Booster'ı bulun

    eco!Booster versiyonlarımız, çeşitli soğuk ve sıcak su yüksek basınçlı yıkama makineleri için geliştirilmiştir ve bu nedenle farklı meme boyutlarına sahiptir. Profesyonel makineniz için doğru versiyonu seçtiğinizden emin olmak için ürün seçicimizi kullanın. Basınçlı yıkama makinesi modelinizi seçerek uygun ürün önerisini almak için aşağıdaki butona tıklamanız yeterlidir.

    Use the accessory finder now

    Profesyonel ürünler