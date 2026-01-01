eco!Booster | Kärcher

Bağımsız test kuruluşu SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH tarafından yürütülen laboratuvar karşılaştırması, Kärcher eco!Booster ile temizlik performansında %50 artış olduğunu kanıtlamıştır. Kärcher eco!Booster modelleri, K 4 ile K 7 arasındaki tüm sınıflarda, Kärcher standart düz püskürtme başlığının*** uygun muadili ile karşılaştırılmıştır. Laboratuvar karşılaştırması, artan temizlik genişliğinin yanı sıra bunun sonucunda ortaya çıkan %50'lik su ve enerji verimliliği artışını da ortaya koymaktadır.

Laboratuvar testi için çok aşamalı bir test yöntemi uygulanmıştır. Temizlenmesi gereken renkli paneller üzerindeki testin yanı sıra, temizlik işlemi gerçek hava koşullarına maruz kalmış ahşap zemin tahtaları üzerinde de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen optimum temizlik mesafesi, bir ışın sensörü yardımıyla ölçülebilir bir temizlik genişliğine dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, eco!Booster'ın sağladığı ek temizlik performansı kanıtlanabilmiştir.

* Kärcher standart düz püskürtme başlığı ile karşılaştırıldığında Kärcher eco!Booster ile.

Kärcher eco!Booster 120 / 145 / 180 modellerini içerir.

*** Standart düz püskürtme başlığı, cihaz aksesuar kapsamına göre değişiklik gösterir (Tekli püskürtme namlusu, Vario Power Jet veya Multi Jet).