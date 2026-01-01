eco!Booster | Kärcher

eco!Booster, yüksek basınçlı temizlikte gerçek bir ilerlemeyi temsil ediyor. Sadece gelişmiş bir performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda su, enerji ve zaman tüketimi açısından da daha büyük bir verimlilik sağlıyor. Peki %50 daha yüksek temizlik performansıyla birlikte enerji ve su verimliliğinde %50'lik bir artış gerçekte ne anlama geliyor? Sizin için hesapladık ve eco!Booster'ın günlük hayatınız üzerindeki etkisini birkaç örnekle göstereceğiz.
eco!Booster'ın avantajlarını ortaya koymak için toplam 380 m²'lik temizlenecek bir alanı inceledik. Bu somut olarak ne anlama geliyor? İşte bazı örnekler*:
Su: eco!Booster ile her uygulamada değerli sudan tasarruf edersiniz. Örneğimizdeki bu tasarruf, yaklaşık 50 kez duş almaya veya 24 küveti doldurmaya yetecek miktarda suya eş değerdir.
Enerji: eco!Booster sadece su tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar. eco!Booster sayesinde tasarruf edilen enerji, çamaşır makinesini 57 program çalıştırmaya yeterlidir.
Zaman: Zaman değerli bir hazinedir. Temizlik işleri eco!Booster ile %50'ye kadar daha hızlı tamamlanır. Tasarruf edilen bu zamanı hayatın daha güzel yönlerine ayırabilirsiniz; bu süre en sevdiğiniz dizinin yaklaşık 12 bölümünü izlemek için yeterlidir.
** Kabul edilen küvet dolum kapasitesi: 150 l, 6 dakikalık duş: 72 l. Yıkama programı başına kabul edilen tüketim: 0,34 kWh. Kabul edilen dizi bölümü süresi: 45 dakika. Kärcher standart düz püskürtme başlığı kullanan Kärcher K 4 - K 7 serisi basınçlı yıkama makinelerinin ortalama enerji, su tüketimi ve zaman tasarrufunun eco!Booster ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır.*
*Hesaplamalara temel oluşturan metrekare cinsinden kabul edilen alan büyüklükleri: Veranda: 50 metrekare, taş duvar: 60 metrekare, bahçe yolu: 35 metrekare, giriş: 30 metrekare, çit: 75 metrekare, dış cephe: 100 metrekare, araba/çekme karavan: 30 metrekare.*